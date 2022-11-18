Врач раскрыла самые опасные места в фитнес-клубах

Как сделать посещение тренажёрного зала более безопасным? Как пишет Infox.ru, персонал фитнес-клуба может проводить тщательную уборку, но в любом случае не лишним будет себя подстраховать. Врач-дерматовенеролог Наиля Фаткуллова в беседе с Life.ru рассказала об опасностях, которые таятся в фитнес-клубах — с точки зрения гигиены и здоровья.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

По её словам, самые «грязные» места в фитнес-клубах — это зона кардиотренажеров и силовых тренажеров, спортивные коврики и маты, раздевалка, душ и фонтанчики с водой.

На тренажерах, особенно на кардиотренажерах, каждый день занимается много людей. А активные занятия сопровождаются обильным потоотделением. Так или иначе пот попадает на тренажеры и становится благоприятной средой для развития разных микроорганизмов.

Что касается ковриков и матов, некоторые спортсмены занимаются на них босиком. Кроме того, лицевые стороны ковриков обычно не подписаны — их стелют на пол одной стороной, затем переворачивают, затем снова переворачивают. От этого на них скапливается масса микробов и грязи. Чтобы не заразиться кожными инфекциями, лучше приносить в зал свой коврик или обрабатывать местный коврик антибактериальными салфетками или спреем. Обрабатывать также можно участки тренажеров, за которые вы беретесь руками.

Отдельно врач отметила питьевые фонтанчики: часть жидкости при питье таким способом вытекает изо рта и попадает на части конструкции фонтанчика. Так можно подхватить различные вирусы и кишечные инфекции. Наиболее безопасный вариант — брать с собой воду в бутылке либо наливать ее в одноразовый стаканчик или бутылку из кулера.