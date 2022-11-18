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33 минуты назад

Почему в США во время родов вместо воды и еды дают лед

Катя Кобышева

Внимательные зрители наверняка обращали внимание, что если в голливудском фильме есть сцена, в которой героиня рожает, ей предлагают лед, иногда даже фруктовый. Это подтверждают и россиянки, которые когда-либо рожали в США. "Рамблер" выяснил, почему в американских госпиталях роженицам не разрешают ни пить, ни есть, а место этого предлагают лед.

Почему в США во время родов вместо воды и еды дают лед
Фото: Кадр из сериала "Друзья"Кадр из сериала "Друзья"

В России во время родов разрешено и есть, и пить. Конечно, не в той стадии, когда начались потуги и изгнание плода, но если схватки еще не слишком сильные, а женщина может и хочет перекусить или попить, ей никто не будет запрещать, а наоборот помогут и даже предложат принеси тарелку супа в палату. Кстати, некоторые роддома публикуют списки необходимых в родзале вещей и в числе прочих указывают бананы, фруктовые батончики, шоколад, печенье и воду. Почему так? Роды - энергозатратный процесс, а женщине нужно много сил, чтобы родить ребенка. Поэтому заранее советуют побеспокоиться о том, чтобы взять с собой что-то легкое, но калорийное на перекус.

Вред УЗИ во время беременности – миф или правда

В американских госпиталях ситуация обратная, женщинам не разрешают пить и есть вне зависимости от стадии родов. Даже если схватки только начались и раскрытие шейки матки идет не слишком быстро. Объясняется это просто. Во время родов есть риск попадания еды из желудка в горло, особенно у тех женщин, кто страдал от сильной изжоги в течение беременности. Это может привести к попаданию жидкости и еды в легкие. Чтобы этот риск исключить, женщинам разрешают обычный или фруктовый лед.

В реальности этот риск не слишком велик, большинство женщин во время родов сосредоточены на самом процессе, поэтому есть не слишком хочется, а значит переесть не получится. Если пить маленькими глотками и тщательно пережевывать пищу, то риск попадания еды и жидкости в легкие будет сведен к минимуму.

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