Почему в США во время родов вместо воды и еды дают лед

Внимательные зрители наверняка обращали внимание, что если в голливудском фильме есть сцена, в которой героиня рожает, ей предлагают лед, иногда даже фруктовый. Это подтверждают и россиянки, которые когда-либо рожали в США. "Рамблер" выяснил, почему в американских госпиталях роженицам не разрешают ни пить, ни есть, а место этого предлагают лед.

Фото: Кадр из сериала "Друзья" Кадр из сериала "Друзья"

В России во время родов разрешено и есть, и пить. Конечно, не в той стадии, когда начались потуги и изгнание плода, но если схватки еще не слишком сильные, а женщина может и хочет перекусить или попить, ей никто не будет запрещать, а наоборот помогут и даже предложат принеси тарелку супа в палату. Кстати, некоторые роддома публикуют списки необходимых в родзале вещей и в числе прочих указывают бананы, фруктовые батончики, шоколад, печенье и воду. Почему так? Роды - энергозатратный процесс, а женщине нужно много сил, чтобы родить ребенка. Поэтому заранее советуют побеспокоиться о том, чтобы взять с собой что-то легкое, но калорийное на перекус.

В американских госпиталях ситуация обратная, женщинам не разрешают пить и есть вне зависимости от стадии родов. Даже если схватки только начались и раскрытие шейки матки идет не слишком быстро. Объясняется это просто. Во время родов есть риск попадания еды из желудка в горло, особенно у тех женщин, кто страдал от сильной изжоги в течение беременности. Это может привести к попаданию жидкости и еды в легкие. Чтобы этот риск исключить, женщинам разрешают обычный или фруктовый лед.