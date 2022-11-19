5 неочевидных причин в пользу тренировок без музыки

Рассказываем, как влияют любимые треки на эффективность занятий.

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Есть множество людей, которые не мыслят своих тренировок без музыки. Любимые треки помогают не потерять мотивацию и ритм. Другие, напротив, предпочитают тренироваться в тишине, желая больше сконцентрироваться на процессе. Есть ли однозначный ответ на вопрос, как лучше?

Есть несколько причин, чтобы выбрать занятие без музыки или аудиокниги.

Длительное прослушивание громкой музыки может негативно воздействовать на вестибулярный аппарат. Вестибулярная система берет своё начало во внутреннем ухе. Поэтому, если вы на протяжении часа слушаете музыку на громкости выше 60%, у вас могут появиться проблемы с координацией движения и возникнуть головокружение.

Во время тренировок важно следить за своим дыханием. Когда вы тренируетесь с музыкой, ваше дыхание может подстраиваться под её ритм. Советую следить за техникой дыхания, поскольку это помогает сделать кислородный обмен более эффективным.

Вы тратите своё время. Например, на поиски нужного вам трека или переключение громкости. Нередко случается так, что выбранный вами плейлист совсем вам не нравится и вы начинаете искать музыку, которая будет вам по душе. Это отнимает ваше время от тренировки, вы отвлекаетесь, снижается заданный темп тренировки.

Повышается риск развития ушной инфекции. Надевая наушники на тренировке, вы создаёте идеальную среду для развития бактерий в своих ушах.

Кроме того, наушники могут способствовать смещению серы, постепенно уплотняя её, из-за чего могут появиться серные пробки.