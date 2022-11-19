Психолог рассказала о влиянии диет на психику

Российский клинический психолог Ирина Ушкова заявила, что ограничения в питании могут привести к расстройствам психики.

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По словам специалиста, диеты являются основным провокатором расстройства пищевого поведения (РПП). Она отметила, что около 70-75% людей, сидевших на диете, рискуют столкнуться с этой патологией. Кроме того, РПП имеют склонность к рецидивам.

– Я всем своим клиентам и клиенткам говорю: пожалуйста, не садитесь на диету, это 100% у вас спровоцирует РПП, если оно уже раньше было, – отметила Ушкова.

Она подчеркнула, что ограничение питания не было полезным ни для кого, даже при такой рекомендации вследствие какой-то болезни. Любая диета, предписанная врачами по медпоказаниями, ограничена в сроках, по истечении которых в рацион нужно включать привычные продукты.