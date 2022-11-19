Перечислены последствия полного отказа от сладкого

О том, что произойдет с организмом в том случае, если человек абсолютно перестанет есть сладкое, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Ее слова приводит RT.

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Как объяснила эксперт, решение отказаться от продуктов с добавленным сахаром принесет организму лишь пользу. Особенно врач рекомендовала задуматься над этим вопросом людям с лишним весом и диабетикам.

При этом Соломатина подчеркнула, что полностью изъять углеводы, к которым, собственно, и относится сахар, из рациона невозможно. Но отказ от сладостей вроде тортов, конфет и других десертов хуже организму не сделает точно, поскольку углеводы человек будет продолжать получать из фруктов, овощей и круп.