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48 минут назад

Диетолог Соломатина перечислила последствия полного отказа от сладкого

Мария Кимакович

О том, что произойдет с организмом в том случае, если человек абсолютно перестанет есть сладкое, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Ее слова приводит RT.

Перечислены последствия полного отказа от сладкого
Фото: unsplashunsplash

Как объяснила эксперт, решение отказаться от продуктов с добавленным сахаром принесет организму лишь пользу. Особенно врач рекомендовала задуматься над этим вопросом людям с лишним весом и диабетикам.

При этом Соломатина подчеркнула, что полностью изъять углеводы, к которым, собственно, и относится сахар, из рациона невозможно. Но отказ от сладостей вроде тортов, конфет и других десертов хуже организму не сделает точно, поскольку углеводы человек будет продолжать получать из фруктов, овощей и круп.

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Диетолог отметила, что сам сахар не так и страшен, более важно его количество. Часто сахара поступает в организм намного больше, чем он может израсходовать. Отказавшись или сократив количество продуктов с добавленным сахаром, человек сделает «подарок» печени, мозгу и сосудам.

Ранее диетолог назвала продукты, которые вызывают зависимость.

Здоровье,Елена Соломатина,
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