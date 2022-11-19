Названы признаки дефицита гормонов молодости

Гормоны молодости — куда же без них. Именно этим субстанциям мы обязаны красивой и здоровой внешностью. Кожа благодаря гормонам приобретает упругость и медленнее стареет. Потому и стоит внимательно следить за тем, чтобы организм не допускал гормонального дефицита — это важно как для мужчин, так и для женщин.

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По словам врачей, если следить за распорядком дня и правильным питанием — то всё будет в порядке.

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Дефицит гормонов — это обязательно стресс для организма — страдают внутренние органы, растёт риск различных хронических заболеваний, у женщин нарушается менструальный цикл. Страдает и внешний вид — красота как будто испаряется, и никакая косметика не спасает.

Эндокринолог Екатерина Янг, в свою очередь, рассказала,, какие гормоны отвечают за молодость нашей кожи — и как можно распознать их дефицит.

Во-первых, эстрогены. Они контролируют работу сосудов, рост волос, толщину и эластичность кожи и её способность сохранять влагу. Кроме этого, важна их роль в половом созревании, поддержке менструального цикла и подготовки организма к беременности. Также они участвуют в ферментации жиров и повышают уровень «хорошего холестерина» (ЛПВП). Но есть и недостатки: морщинки, и сосудистая сеточка и пигментные пятна на коже.

Во-вторых, мелатонин — так называемый гормон сна, который на мозг вырабатывает в темноте. Он защищает организм от воспалений, контролирует наши «биологические часы», и спасает от внезапных стрессов. А недостаток мелатонина грозит, например, отёками под глазами.

«Если спали плохо — не могли долго уснуть, просыпались среди ночи, уровень мелатонина снижается, а кортизол растет и ослабляет защитные функции кожи», — рассказала эндокринолог.

На недостаток мелатонина указывают мелкие ранки и повреждения, шелушения кожи и перхоть, мелкие ранки и повреждения, которые долго заживают, оставляя после себя шрамы и пигментные пятна.

В-третьих, гормоны щитовидной железы, которые участвуют практически во всех обменных процессах организма — от контроля обмена веществ и процессов роста до деления клеток и созревания клеток и органов. Если их не хватает, то мы видим тусклую и сухую кожу (особенно на локтях, пятках и коленях), ломающиеся ногти, отёкшее лицо….