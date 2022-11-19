Три утренние ошибки, которые совершают люди долгие годы

Эксперты перечислили ошибки, которые многие люди совершают по утрам в течение долгих лет, об этом информирует rg.ru. Ряд ошибочных действий, совершаемых людьми годами обладают накопительным эффектом, и в результате могут оказаться причиной негативных последствий для здоровья организма.

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Первая плохая утренняя привычка, как считают врачи, употребление кофе на голодный желудок. Этот напиток натощак может обернуться обострением гастрита, панкреатита и других хронических заболевания желудочно-кишечного тракта.

Эндокринолог Зухра Павлова пояснила, что выпивая кофе по утрам, “мы берем бодрость взаймы у организма и мозга”. Утром, как считает эксперт, следует поднимать свою энергию при помощи лёгких физических нагрузок. Например, это может быть зарядка, небольшая пробежка или же поход на прогулку, а кофе стоит выпить после обеда.

Вторая нежелательная привычка — не пить воду с утра. Медики настоятельно советуют сразу после пробуждения выпивать стакан воды. При этом вода должна быть тёплой или комнатной температуры. Завтракать советуют через 30-40 минут после употребления воды.