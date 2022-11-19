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2 часа назад

Кардиолог рассказал о причине ишемической болезни сердца

Мир24иещё 2

Ишемическая болезнь сердца является распространенным недугом в России и в мире. Факторы, влияющие на развитие заболевания, назвал в интервью «Мосленте» заместитель гендиректора по научной работе «НМИЦ кардиологии имени академика Е.И. Чазова» Минздрава России, член-корреспондент Российской Академии наук, профессор Филипп Палеев.

Названы влияющие на развитие ишемической болезни сердца факторы
Фото: Мир24Мир24

По его словам, основной причиной развития ишемии является атеросклероз, то есть изменение сосудов, поражение слизистой и эндотелия сосудов во всем организме. Кардиолог напомнил, что это заболевание часто развивается с возрастом.

«Чем старше человек, тем больше вероятность того, что у него развивается поражение сосудов, нередко приводящее к нехватке кислорода в сердце и, соответственно, ишемической болезни сердца, которая может закончиться инфарктом», – пояснил специалист.

Профессор добавил, что в последние несколько десятилетий идет процесс «омоложения» ишемической болезни, когда инфаркт или первые проявления заболевания в виде инфаркта миокарда развивается в достаточно молодом возрасте – от 35 до 40 лет.

При этом заметно чаще – в двух из трех случаев – этот недуг поражает мужчин, но после 65 лет частота развития инфаркта из-за ишемической болезни сердца у мужчин и женщин приблизительно сравнивается, подчеркнул Палеев.

Ранее кардиолог рассказал, почему болеть инфарктом сегодня не так страшно, как 10 лет назад. За последние 2-3 года продолжительность жизни кардиологических пациентов существенно возросла.

Здоровье,Минздрав РФ,РАН,
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