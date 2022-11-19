Могут ли антидепрессанты стать причиной рака молочной железы

Прием антидепрессантов и гормональная терапия могут привести к нежелательным последствиям. Об этом "Москве 24" сообщила онколог, гинеколог Марина Травина.

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По словам врача, антидепрессанты повышают уровень гормона, который имеет отношение к работе молочных желез. А это фактор риска. Поскольку чувствительность рецепторов к гормонам у женщин изменились.

Травина также отметила, что из-за онкологии у женщины могут быть молозивные выделения. Специалист подчеркнула, что гормональная терапия тоже может стать причиной раковой опухоли или повлиять на увеличение числа смертоносных клеток. Поэтому, если пациенту прописывают подобное лечение, нужно наблюдаться у специалистов.