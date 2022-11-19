Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
0° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
30 минут назад

Могут ли антидепрессанты стать причиной рака молочной железы

СОВА

Прием антидепрессантов и гормональная терапия могут привести к нежелательным последствиям. Об этом "Москве 24" сообщила онколог, гинеколог Марина Травина.

Могут ли антидепрессанты стать причиной рака молочной железы
Фото: СОВАСОВА

По словам врача, антидепрессанты повышают уровень гормона, который имеет отношение к работе молочных желез. А это фактор риска. Поскольку чувствительность рецепторов к гормонам у женщин изменились.

Травина также отметила, что из-за онкологии у женщины могут быть молозивные выделения. Специалист подчеркнула, что гормональная терапия тоже может стать причиной раковой опухоли или повлиять на увеличение числа смертоносных клеток. Поэтому, если пациенту прописывают подобное лечение, нужно наблюдаться у специалистов.

Онколог добавила, что женщинам не следует самостоятельно назначать себе гормоны при наступлении климакса, чтобы не вызвать стресс у организма.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители