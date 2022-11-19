Лайфхаки, чтобы оставаться в тонусе даже в стрессовой ситуации

Поддерживать себя в психологически стабильном состоянии сегодня крайне непросто. В некоторых случаях приходится обращаться к специалистам. Хотя психологи дают довольно простые рекомендации, следуя которым, вы сможете поддерживать себя в тонусе, даже когда силы покидают и ничего не хочется. Мы уже опробовали, делимся с вами.

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Коррекция рациона и постоянная активность

Видео дня

Сколько времени вы проводите перед экраном ежедневно? Скорее всего, не меньше пяти часов, даже если работаете удаленно. В таком режиме очень легко растерять весь ресурс, ведь ваше тело привыкает к статичности, происходят невидимые вам изменения в структурах мышц и костей. Даже небольшая зарядка, прогулка утром или перед сном станет прекрасным способом снять мышечное напряжение и зажимы в груди/шее.

Всегда ли вам удается полноценно пообедать? Если да, вам крупно повезло, так как далеко не все могут скорректировать свой график таким образом, что полноценные завтрак и обед становятся частью рабочего дня. Диетологи уже в который раз предупреждают нас, что только разнообразие в питании может помочь поддержать правильный уровень веществ в нашем организме, особенно остро мы нуждаемся в белке, которого, как правило, не хватает жителю большого города. Дефицит питательных веществ приводит к вялости и апатии, а потому держите этот момент под контролем.

Сон — наше все

Те, кто считает, что долгий сон — лучший способ «проспать» всю жизнь, всегда сталкиваются с проблемами психологического характера из-за недосыпа. Идеальное количество часов сна — 7—8, за это время организм успевает полностью восстановиться, особенно это важно для мозга, которому нужно довольно много времени на обработку информации, поступившей за день. Когда вы лишаете себя сна, психика страдает первой, а дополнительный стресс лишь ускоряет приближение нервного срыва.

Медитация и йога