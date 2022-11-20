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3 часа назад

Почему у людей появляются тромбы в организме и как этого избежать

Ferra.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, у кого может возникнуть тромбоз и как этого избежать.

Почему появляются тромбы и как этого избежать
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам врача, тромбоз, как правило, возникает в силу наследственности, при перенесённых инфекциях, у курильщиков, при сидячем образе жизни, у людей с избыточным весом и у пожилых.

Для профилактики образования тромбов нужно вести активный образ жизни, больше двигаться. Необходимо отказаться от сигарет, начать принимать рыбий жир — для получения полиненасыщенных жирных кислот.

При этом нельзя без рекомендации врача принимать антикоагулянты — кроверазжижающие препараты. Бесконтрольный приём таких лекарств может привести к серьёзным последствиям для крови и к другим последствиям для здоровья, вплоть до летального исхода.

«Омега-3 — полиненасыщенные жирные кислоты — наверное, единственная субстанция, которая влияет на свёртываемость крови», — отметил доктор Мясников.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Здоровье,Александр Мясников,
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