Фитнес-эксперт раскрыл секрет выбора тренера для онлайн-занятий

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как выбрать тренера для занятий онлайн и можно ли добиться на них желаемого эффекта. Пандемия коронавирусной инфекции сильно изменила мир, дав толчок для развития разных направлений в бизнесе и других отраслях. Причем этот процесс продолжается даже после снятия практически всех ограничений.

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Например, люди все чаще пользуются услугами курьерских служб, а многие компании дают возможность работать своим сотрудникам удаленно. Также большой популярностью стали пользоваться всевозможные курсы и тренировки в онлайн-режиме. Но если в ряде направлений такая консультация связана исключительно с прослушиванием лекции, дискуссией или ознакомлением с дидактическим материалом, то с онлайн-тренировками дело обстоит не так просто! Почему? Давайте разбираться.

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Не все, кто выбирает себе такой формат, готовы купить в квартиру специализированные тренажеры и другой нужный инвентарь. К примеру, если вы хотите набрать мышечную массу и силу, только коврика для фитнеса и пары гантелей будет недостаточно. Более того, для этой цели важно работать до так называемого "мышечного отказа", используя "форсированные повторения". Это прием, когда после заданного количества повторений вы уже не можете сделать еще одно, и в этом вам помогает наставник. Такой способ дает сильный стресс для мускулатуры, что неизбежно сказывается на улучшении результатов.

Другое дело, если вы в отпуске или после переезда в другой город или страну занимаетесь онлайн в фитнес-клубе. Как правило, у таких людей уже есть личный тренер. Его задача – вести и корректировать занятия в зависимости от наличия в клубе оборудования, схожего с тем, на котором вы работали вживую. В данной ситуации, если клиенту нужна подстраховка, ничто не мешает попросить помочь другого посетителя зала. Если же речь идет о тренировках, когда нет необходимости использовать оборудование, или же его нужно совсем немного, то организовать занятия в формате онлайн можно достаточно легко. Причем это могут быть функциональные тренировки, упражнения с собственным весом тела, йога или пилатес. Но не единоборства, где наличие как тренера, так и спарринг-партнеров является обязательной составляющей. Если знаете его лично, работали с ним раньше в зале или его рекомендовали друзья, можно смело довериться ему и начать работать.

При этом к наставникам из интернета нужно отнестись со всей внимательностью. Среди них много людей не просто без профильных знаний и спортивных регалий, но и без длительного опыта собственных тренировок. Поэтому если вы увидели в соцсетях или на ресурсах с подобными услугами тренера, который вас заинтересовал, не спешите покупать у него онлайн-занятия. Помните, что одной картинки недостаточно, чтобы оценить уровень его квалификации. Нужно четко понимать, на что стоит обратить внимание, прежде чем выходить на связь с потенциальным тренером. И здесь давайте подробнее.

Многие тренеры для продвижения своих услуг используют социальные сети. Как правило, у них яркие страницы с большим количеством постановочных фотографий и задумчивыми постами о правильном питании, отдыхе, мотивации и так далее. Чтобы такой контент казался максимально популярным, под каждой записью – сотни и даже тысячи лайков и комментариев. Создается впечатление, что это именно тот специалист, которого вы искали.

Причем кажется, будто записаться к нему на тренировку будет очень сложно. Ведь есть ощущение, что он пользуется большим спросом. Но на практике, скорее всего, окажется, что, кроме красивой картинки, за спиной у тренера/блогера нет ни профильного образования, ни спортивных достижений. При этом большое количество лайков и комментариев – всего-навсего накрутка. Чем это опасно?

Занимаясь с таким тренером, тем более в онлайн-режиме, вы не только не получите нужного результата, но и можете спровоцировать травму! Особенно это опасно для тех, у кого есть определенные проблемы со здоровьем. Если у человека действительно есть знания, он без запинки назовет вам, какое учебное заведение он оканчивал и какие проходил курсы повышения квалификации. Если же тренер начнет юлить, совершенно очевидно, что он некомпетентен. И в обязательном порядке сертификат аффилированного учебного заведения по тому направлению, в котором он ведет занятия: от персонального тренера по бодибилдингу и фитнесу до тренера по йоге. Иначе – это мошенник.