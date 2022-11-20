Названо самое неочевидное полезное свойство воды с лимоном

О неочевидных полезных свойствах воды с лимоном "Москве 24" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По словам специалиста, лимон можно считать пусть и не самым богатым, но все же источником витамина С. Этот элемент помогает укреплять иммунитет и поддерживать здоровье сосудов и суставов.
Соломатина утверждает, что вода с лимоном также улучшает пищеварение и хорошо тонизирует.
"Любые цитрусы, в частности лимоны, повышают нашу активность, и вырабатываются определенные гормоны, которые побуждают нас к каким-то действиям, то есть проснуться", — поясняет врач.
К самым неочевидным полезным свойствам употребления воды с лимоном специалист причисляет замедление старения. Дело в биофлавоноидах — антиоксидантах, содержащихся в лимоне. Они способны привести в норму свободные радикалы, которые образуются в организме от агрессивного воздействия неблагополучной окружающей среды.
Ранее в материале "Рамблера" диетолог рассказала, когда питьевая вода может быть опасной.