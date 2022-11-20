Как пить кофе без вреда для здоровья

Существует связь между употреблением популярного горячего напитка и риском развития ряда заболеваний.

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Издание Ad-Diyar сообщает, что кофе помогает улучшить концентрацию и действует как естественный стимулятор. При этом иногда он становится причиной развития тахикардии или тревожности, также могут начаться проблемы со сном.

Если из-за напитка появляются неприятные ощущения, то эксперты рекомендуют перейти на кофе без кофеина либо добавлять меньше сахара, который можно заменить на корицу, кардамон, имбирь, мускатный орех или экстракт ванили.

Также рекомендуется выбирать кофейные зерна темной обжарки, в них содержится большое количество полезных для организма антиоксидантов.

Специалисты подчеркивают, что в день можно употреблять не больше 5 чашек кофе.