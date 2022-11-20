Правда ли, что подушка между ног помогает лучше спать

То, насколько качественным будет ваш сон, зависит от большого количества факторов. Среди них - и температура в спальне, и освещение, и наличие или отсутствие пижамы. Играет роль и положение тела.

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Из-за неправильного положения тела во время сна могут возникать боли в спине. Правда, это далеко не единственная их причина. Влияют на это также неправильная осанка при ходьбе или сидении, ухудшение состояния позвоночника и др.

Специалисты не советуют во время сна находиться в так называемой позе эмбриона или спать на животе. Это плохо влияет на пищеварение, на дыхательную систему, приводит к заболеваниям позвоночника.

Если вы хотите избежать боли в спине, то положите подушку между коленями ног. Сон в таком положении будет даже полезен. Кроме того, спать в подобной позе рекомендуют беременным женщинам на поздних сроках.

При этом подушка должна быть не слишком мягкой: колени должны располагаться на определённом расстоянии друг от друга. После того как вы легли на бок, подушку нужно расположить так, чтобы верхняя часть бёдер была приподнята. Если вам сложно привыкнуть к такому положению, то поможет расположение подушки под коленями в положении лёжа на спине.