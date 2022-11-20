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3 часа назад

Специалисты заявили, что диета может улучшить психическое здоровье

Волгоградская правдаиещё 1

Эксперты рассказали, как правильное питание помогает быть психически здоровым.

Диета может улучшить психическое здоровье
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Как сообщает издание «ИноСМИ», употребление вредной пищи или несбалансированное питание влияет не только на физическое, но и на ментальное здоровье. Специалисты называют несколько диетологических нюансов, которые могут улучшить психологическое состояние.

Так, по словам ученых, положительное изменение микрофлоры кишечника помогает меньше нервничать. Если придерживаться здоровой и сбалансированной диеты, это непременно благоприятно скажется на здоровье кишечника, что, в свою очередь, стабилизирует эмоциональный фон.

Кроме того, у полных людей снижение веса помогает побороть комплексы, которые могут приводить к серьезным психическим расстройствам.

Здоровье,
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