Стоматолог назвала вредные компоненты зубных паст

Стоматолог-терапевт Татьяна Панфилова рассказала, какие вредные вещества содержатся в некоторых зубных пастах. Об этом сообщает "Газета.Ru".

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По словам медика, некоторые компоненты, которые производители добавляют в зубные пасты, могут навредить зубам и полости рта. Среди них - триклозан и метронидазол. Это вещества, которые борются с грибками и бактериями, но при частом использовании пасты уничтожают полезную микрофлору. По этой же причине вреден фтор, который часто встречается в составе зубных паст.

"Он защищает зубы от кариеса, но при постоянном применении фтор накапливается в тканях и поражает зубы флюорозом", – рассказала стоматолог.

Также не стоит покупать зубную пасту с лаурилсульфатом натрия. Это вещество отвечает за то, чтобы паста пенилась при чистке зубов. Однако лаурилсульфат натрия высушивает слизистую полости. Лучше отдавать предпочтение лаурилсаркозинату натрия.