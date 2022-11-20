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2 часа назад

3 главных правила при лечении запора: видео

Мира Маркина

Очень многие люди сталкиваются с запорами. Проблемой считается дефекация раз в два дня и реже. Если у вас нерегулярный стул, это не норма. Значит, что с вашим кишечником что-то не так. Врач-диетолог, гастроэнтеролог Валерия Скачкова рассказала в своем TikTok-аккаунте, как лечить запор.

По словам медика, использовать сразу лекарства - не самое правильное решение, так как пить таблетки от запора всю жизнь не получится. Начать лечение необходимо с диеты.

Смотрите видео, чтобы узнать, каких правил питания придерживаться для избавления от деликатной проблемы.

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Здоровье,Видео,
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