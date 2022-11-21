На столе многих россиян присутствует красное мясо. Однако онколог Владимир Полянский предупредил в интервью News.ru об опасности бесконтрольного потребления в пищу этого продукта.

По мнению медика, в неделю можно съесть не более 300–350 граммов красного мяса. Этот продукт тяжело переваривается в желудке даже если он попал в организм вместе с большой порцией клетчатки. Эксперт рекомендовал заменить говядину и свинину мясом птицы или кролика.