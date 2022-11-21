На столе многих россиян присутствует красное мясо. Однако онколог Владимир Полянский предупредил в интервью News.ru об опасности бесконтрольного потребления в пищу этого продукта.
По мнению медика, в неделю можно съесть не более 300–350 граммов красного мяса. Этот продукт тяжело переваривается в желудке даже если он попал в организм вместе с большой порцией клетчатки. Эксперт рекомендовал заменить говядину и свинину мясом птицы или кролика.
“Красное мясо повышает риск развития рака толстой кишки, поэтому после 45 обязательно проходите колоноскопию минимум раз в пять лет. Но лучше уже после 40”, – подчеркнул онколог.
Заподозрить развитие недуга можно по следующим симптомам – плохому аппетиту, тошноте, слабости, расстройству стула. В таком случае рекомендовано обследование под контролем врача.
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