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2 часа назад

Онколог Полянский предостерег россиян от потребления красного мяса

Мира Маркина

На столе многих россиян присутствует красное мясо. Однако онколог Владимир Полянский предупредил в интервью News.ru об опасности бесконтрольного потребления в пищу этого продукта.

По мнению медика, в неделю можно съесть не более 300–350 граммов красного мяса. Этот продукт тяжело переваривается в желудке даже если он попал в организм вместе с большой порцией клетчатки. Эксперт рекомендовал заменить говядину и свинину мясом птицы или кролика.

“Красное мясо повышает риск развития рака толстой кишки, поэтому после 45 обязательно проходите колоноскопию минимум раз в пять лет. Но лучше уже после 40”, – подчеркнул онколог.

Названа инфекция, которая провоцирует рак желудка

Заподозрить развитие недуга можно по следующим симптомам – плохому аппетиту, тошноте, слабости, расстройству стула. В таком случае рекомендовано обследование под контролем врача.

Ранее мы писали о продуктах, которые вызывают послеобеденную сонливость.

Здоровье,Видео,Владимир Полянский,
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