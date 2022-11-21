Врач объяснила, когда питьевая вода приводит к артриту

Утолять жажду на бегу – плохая идея, считает педиатр и нутрициолог Ирина Юзуп. Ее мнение приводит издание “Доктор Питер”.
По мнению специалиста, пить воду нужно в положении сидя. Тогда его мышцы расслабляются, она усваивается лучше органами желудочно-кишечного тракта. В противном случае нарушается баланс жидкостей в организме, отмечает Ирина Юзуп. Это становится причиной накопления в суставах воды и артриту.
Также врач предостерегла от запивания еды водой. Лучше употреблять жидкости между приемами пищи. Пить следует воду комнатной температуры, убеждена эксперт.
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