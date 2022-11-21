Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
-3° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
1 час назад

Врач Юзуп объяснила, когда питьевая вода приводит к артриту

Мира Маркина

Утолять жажду на бегу – плохая идея, считает педиатр и нутрициолог Ирина Юзуп. Ее мнение приводит издание “Доктор Питер”.

Врач объяснила, когда питьевая вода приводит к артриту
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По мнению специалиста, пить воду нужно в положении сидя. Тогда его мышцы расслабляются, она усваивается лучше органами желудочно-кишечного тракта. В противном случае нарушается баланс жидкостей в организме, отмечает Ирина Юзуп. Это становится причиной накопления в суставах воды и артриту.

Зачем модели пьют воду с изюмом: видео

Также врач предостерегла от запивания еды водой. Лучше употреблять жидкости между приемами пищи. Пить следует воду комнатной температуры, убеждена эксперт.

Ранее “Рамблер” рассказывал о неочевидной пользе воды с лимоном.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители