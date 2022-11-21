Врач объяснила, когда питьевая вода приводит к артриту

По мнению специалиста, пить воду нужно в положении сидя. Тогда его мышцы расслабляются, она усваивается лучше органами желудочно-кишечного тракта. В противном случае нарушается баланс жидкостей в организме, отмечает Ирина Юзуп. Это становится причиной накопления в суставах воды и артриту.