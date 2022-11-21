Врач рассказала, какой продукт провоцирует старение кожи

ерматолог Анна Березина предупредила, что продукты с высоким содержанием сахара могут провоцировать старение кожи. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Сахар снижает качество кожи и провоцирует ее старение. Поэтому стоит убрать из рациона продукты с высоким содержанием сахара", – указала врач.

При этом специалист посоветовала добавить в рацион больше полезных жиров. Среди них – морская рыба, оливковое или льняное масло, авокадо. Дерматолог уточнила, что если такие продукты не поступают в организм человека, то снижается содержание Омега-3.