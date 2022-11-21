Эксперт назвала самую научно проработанную диету

Кандидат медицинских наук, эксперт по функциональному питанию ФНЦ пищевых систем Российской академии наук Александра Суржик заявила, что в настоящее время наиболее научно доказанной в отношении положительного влияния на здоровье является средиземноморская диета, сообщает "Газета.ру".

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"Проведено множество исследований, доказывающих, что, если мы говорим о здоровом, разнообразном рационе, то лучше придерживаться именно такого питания", – указала эксперт.

Она уточнила, что такой вид диеты предусматривает добавление в рацион не менее 5 порций фруктов и овощей в сутки. Также человек, придерживаясь такой диеты, должен постоянно есть рыбу и злаки. Следует, по словам диетолога, есть и мясо.

Суржик подчеркнула, что благодаря средиземноморской диете удается и снизить риски возникновения, в том числе болезней сердца и сосудов.