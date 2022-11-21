Экстренная контрацепция: факты, которые должна знать каждая

Тема экстренной контрацепции (ЭК) плотно обросла мифами, легендами и предрассудками. Более 60% женщин отказываются от ЭК из-за страхов и банальной неосведомленности. В каких случаях «срочная» таблетка оправдана и каких последствий стоит ожидать — рассказывает врач-гинеколог, специалист эстетической гинекологии Меланя Маилян.

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— Для чего нужна экстренная контрацепция?

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— Единственная цель, с которой женщина может принять экстренный контрацептив — избежать нежелательной беременности. Лучше всего это сделать сразу после незащищенного полового акта, либо спустя 72 часа. В этом случае все работает по системе «быстрее — лучше». Чем раньше пациент сможет выпить таблетку, тем эффективнее будет результат. Экстренные меры могут понадобиться, например, если порвался презерватив или был нарушен прием гормональных контрацептивов. Надо отметить интересный факт: чаще всего к ЭК прибегают пары, практикующие прерванный половой акт (ППА). Мало кто задумывается, что такой способ защиты малоэффективен. И здесь есть риски не только нежелательной беременности, но и заболеваний передающихся половым путем. —

Как действует экстренная контрацепция?

— Принцип работы у всех препаратов немного отличается. Но, суть одна: подавить овуляцию или препятствовать транспортировке и прикреплению оплодотворенной яйцеклетки. Некоторые виды ЭК могут воздействовать также на активность сперматозоидов, как бы «замораживая» их.

— Какие есть виды экстренной контрацепции?

— Обычно в аптеках можно встретить сразу несколько безрецептурных ЭК. Здесь важно понимать, что у каждого препарата свои противопоказания. Чтобы и без того не самая приятная процедура прошла спокойнее, я всегда советую перед покупкой проконсультироваться со специалистом. Впрочем, на начальном этапе разобраться в видах ЭК можно и самостоятельно. Их обычно разделяют на две группы.

К первой, основной группе, относят гормональные таблетки на базе гестагенов и антипрогестинов. Эти активные вещества вмешиваются в репродуктивную систему и с высокой вероятностью избавляют от беременности. Результат напрямую зависит от того, как быстро пациент сможет принять таблетку.

Есть также комбинированные оральные контрацептивы, их ещё обычно называют «методом Юзпе». Такие препараты принимают 2 раза по 2 таблетки. К слову, вторую таблетку лучше выпить не позднее 72 часов после первой. Вторая группа — медьсодержащие внутриматочные спирали. Они не теряет эффективность даже спустя 5 дней (120 часов) после незащищенного полового акта. Однако, если у женщины есть воспалительные заболевания органов малого таза, от такого метода лучше отказаться до полного выздоровления.

— Как часто можно использовать экстренную контрацепцию?

— Ответ на этот вопрос кроется в самом названии. ЭК можно и нужно использовать только в экстренных ситуациях. Допустимо пить такие таблетки 2–3 раза в год, но не чаще. И ещё раз повторю: лучше всего обратиться за помощью к гинекологу. Квалифицированный специалист сможет подобрать оптимальный метод регулярной, а не срочной защиты.

— В какое время суток лучше принимать «экстренную» таблетку и точно ли сработает?

— Девушки сами придумали и сами поверили, что ЭК лучше принимать утром. На самом деле, это заблуждение. Таблетку можно пить в любое время суток, главное — как можно быстрее! А точно ли сработает, зависит только от пациента и его оперативности. Не совру если скажу, что ЭК считается высокоэффективным методом. Процент неудач обычно низкий — от 1 до 3%. Так, если принять таблетку в течение первых 24 часов после незащищенного полового акта, успех гарантирован на 99%. До 48 часов уже меньше — 85%. Если мы говорим про 72 часа, то шансы равны всего 58%.

— Что может снизить эффективность препарата?

— Точного ответа у врачей-гинекологов нет. Самый главный враг — это время. Я советую своим пациентам также изучить лекарства, которые они уже принимают, помимо ЭК. В случае несовместимости, эффективность и тех и других может снизиться. Важным фактором может стать также рвота в течение первых 2 часов после приема таблетки. Некоторые специалисты еще делают акцент на массу тела. Ожирение 1-й степени косвенно может снизить эффективность. Но, к однозначному мнению по этому вопросу медицинское сообщество пока не пришло.

— С какими побочными эффектами можно столкнуться?

— Чаще всего пациентки жалуются на приступы мигрени. Если считать в процентах — 19%. Задержки в менструальном цикле и кровотечения отмечают 16%. А вот с тошнотой, рвотой, неприятными ощущениями или болью в животе сталкиваются всего 12% женщин. В редких случая гормональные препараты могут повлиять на увеличение массы тела. Интенсивность и длительность побочных эффектов зависит от индивидуальных особенностей организма. Если самочувствие не стабилизировалось в течение 3 дней, стоит немедленно записаться на консультацию к специалисту.

— Кому стоит отказаться от приема экстренных контрацептивов?

— К группе риска относятся женщины старше 35 лет, с вредными привычками (в особенности курение), а также с эпизодическими внутриматочными кровотечениями. Гормональные лекарства не рекомендуются и аллергикам с индивидуальной непереносимостью компонентов препарата. Категорически отказаться от ЭК стоит женщинам с тромбоэмболиями в анамнезе, страдающим тяжелыми заболеваниями печени, раком груди и эндометрия.

— Экстренная контрацепция влияет на планирование беременности?