Экстренная контрацепция: факты, которые должна знать каждая

Тема экстренной контрацепции (ЭК) плотно обросла мифами, легендами и предрассудками. Более 60% женщин отказываются от ЭК из-за страхов и банальной неосведомленности. В каких случаях «срочная» таблетка оправдана и каких последствий стоит ожидать — рассказывает врач-гинеколог, специалист эстетической гинекологии Меланя Маилян.
— Для чего нужна экстренная контрацепция?
— Единственная цель, с которой женщина может принять экстренный контрацептив — избежать нежелательной беременности. Лучше всего это сделать сразу после незащищенного полового акта, либо спустя 72 часа. В этом случае все работает по системе «быстрее — лучше». Чем раньше пациент сможет выпить таблетку, тем эффективнее будет результат. Экстренные меры могут понадобиться, например, если порвался презерватив или был нарушен прием гормональных контрацептивов. Надо отметить интересный факт: чаще всего к ЭК прибегают пары, практикующие прерванный половой акт (ППА). Мало кто задумывается, что такой способ защиты малоэффективен. И здесь есть риски не только нежелательной беременности, но и заболеваний передающихся половым путем. —
Как действует экстренная контрацепция?
— Принцип работы у всех препаратов немного отличается. Но, суть одна: подавить овуляцию или препятствовать транспортировке и прикреплению оплодотворенной яйцеклетки. Некоторые виды ЭК могут воздействовать также на активность сперматозоидов, как бы «замораживая» их.
— Какие есть виды экстренной контрацепции?
— Обычно в аптеках можно встретить сразу несколько безрецептурных ЭК. Здесь важно понимать, что у каждого препарата свои противопоказания. Чтобы и без того не самая приятная процедура прошла спокойнее, я всегда советую перед покупкой проконсультироваться со специалистом. Впрочем, на начальном этапе разобраться в видах ЭК можно и самостоятельно. Их обычно разделяют на две группы.
К первой, основной группе, относят гормональные таблетки на базе гестагенов и антипрогестинов. Эти активные вещества вмешиваются в репродуктивную систему и с высокой вероятностью избавляют от беременности. Результат напрямую зависит от того, как быстро пациент сможет принять таблетку.
Есть также комбинированные оральные контрацептивы, их ещё обычно называют «методом Юзпе». Такие препараты принимают 2 раза по 2 таблетки. К слову, вторую таблетку лучше выпить не позднее 72 часов после первой. Вторая группа — медьсодержащие внутриматочные спирали. Они не теряет эффективность даже спустя 5 дней (120 часов) после незащищенного полового акта. Однако, если у женщины есть воспалительные заболевания органов малого таза, от такого метода лучше отказаться до полного выздоровления.
— Как часто можно использовать экстренную контрацепцию?
— Ответ на этот вопрос кроется в самом названии. ЭК можно и нужно использовать только в экстренных ситуациях. Допустимо пить такие таблетки 2–3 раза в год, но не чаще. И ещё раз повторю: лучше всего обратиться за помощью к гинекологу. Квалифицированный специалист сможет подобрать оптимальный метод регулярной, а не срочной защиты.
— В какое время суток лучше принимать «экстренную» таблетку и точно ли сработает?
— Девушки сами придумали и сами поверили, что ЭК лучше принимать утром. На самом деле, это заблуждение. Таблетку можно пить в любое время суток, главное — как можно быстрее! А точно ли сработает, зависит только от пациента и его оперативности. Не совру если скажу, что ЭК считается высокоэффективным методом. Процент неудач обычно низкий — от 1 до 3%. Так, если принять таблетку в течение первых 24 часов после незащищенного полового акта, успех гарантирован на 99%. До 48 часов уже меньше — 85%. Если мы говорим про 72 часа, то шансы равны всего 58%.
— Что может снизить эффективность препарата?
— Точного ответа у врачей-гинекологов нет. Самый главный враг — это время. Я советую своим пациентам также изучить лекарства, которые они уже принимают, помимо ЭК. В случае несовместимости, эффективность и тех и других может снизиться. Важным фактором может стать также рвота в течение первых 2 часов после приема таблетки. Некоторые специалисты еще делают акцент на массу тела. Ожирение 1-й степени косвенно может снизить эффективность. Но, к однозначному мнению по этому вопросу медицинское сообщество пока не пришло.
— С какими побочными эффектами можно столкнуться?
— Чаще всего пациентки жалуются на приступы мигрени. Если считать в процентах — 19%. Задержки в менструальном цикле и кровотечения отмечают 16%. А вот с тошнотой, рвотой, неприятными ощущениями или болью в животе сталкиваются всего 12% женщин. В редких случая гормональные препараты могут повлиять на увеличение массы тела. Интенсивность и длительность побочных эффектов зависит от индивидуальных особенностей организма. Если самочувствие не стабилизировалось в течение 3 дней, стоит немедленно записаться на консультацию к специалисту.
— Кому стоит отказаться от приема экстренных контрацептивов?
— К группе риска относятся женщины старше 35 лет, с вредными привычками (в особенности курение), а также с эпизодическими внутриматочными кровотечениями. Гормональные лекарства не рекомендуются и аллергикам с индивидуальной непереносимостью компонентов препарата. Категорически отказаться от ЭК стоит женщинам с тромбоэмболиями в анамнезе, страдающим тяжелыми заболеваниями печени, раком груди и эндометрия.
— Экстренная контрацепция влияет на планирование беременности?
— Для начала хочу напомнить: экстренная контрацепция не вызывает аборт. Но, перед применением ЭК важно убедиться, что беременность уже не наступила. Если результат окажется положительным, врач назначит другие препараты. Прямое влияние ЭК на дальнейшее планирование беременности — миф. Такой метод контрацепции действительно считается «тяжелой артиллерией», вызывающей гормональный дисбаланс. Однако, организм довольно быстро восстанавливается.