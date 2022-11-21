Названы самые опасные пищевые привычки для человека

Главные враги здоровья — курение, малоподвижный образ жизни и недосып. Однако недавние исследования показали, что ни одна из этих вредных привычек по степени губительности для человеческого организма не сравнится с неправильным питанием. Его ещё называют «убийцей равных возможностей» — риски в этом случае не зависят ни от пола, ни от возраста, ни от других демографических факторов.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Исследование, которое проводили учёные из разных стран под руководством доктора Ашкана Афшина, показало, что именно плохое питание стало причиной смерти 10,9 млн человек в 2017 году. Это 22% всех смертей взрослых за тот период.

Учёные выделили три самых опасных пищевых привычки человечества, которые приводят к инвалидности и смерти:

высокое потребление натрия,

низкое потребление цельного зерна,

низкое количество фруктов в рационе.

Исследователи выделили основные принципы рациона, которые помогут жить дольше и быть здоровее:

сократить потребление сладких напитков, красного мяса, продуктов с высокой степенью обработки и высоким содержанием натрия,

вместо этого есть побольше фруктов, овощей, орехов, семян, цельного зерна и растительных белков.