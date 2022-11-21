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48 минут назад

Убийственная еда. Названы самые опасные пищевые привычки для человека

Секрет Фирмы

Главные враги здоровья — курение, малоподвижный образ жизни и недосып. Однако недавние исследования показали, что ни одна из этих вредных привычек по степени губительности для человеческого организма не сравнится с неправильным питанием. Его ещё называют «убийцей равных возможностей» — риски в этом случае не зависят ни от пола, ни от возраста, ни от других демографических факторов.

Названы самые опасные пищевые привычки для человека
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Исследование, которое проводили учёные из разных стран под руководством доктора Ашкана Афшина, показало, что именно плохое питание стало причиной смерти 10,9 млн человек в 2017 году. Это 22% всех смертей взрослых за тот период.

Учёные выделили три самых опасных пищевых привычки человечества, которые приводят к инвалидности и смерти:

  • высокое потребление натрия,
  • низкое потребление цельного зерна,
  • низкое количество фруктов в рационе.

Исследователи выделили основные принципы рациона, которые помогут жить дольше и быть здоровее:

  • сократить потребление сладких напитков, красного мяса, продуктов с высокой степенью обработки и высоким содержанием натрия,
  • вместо этого есть побольше фруктов, овощей, орехов, семян, цельного зерна и растительных белков.

Отовсюду твердят, что надо контролировать то, что ты ешь и в каких количествах. Но диеты часто только изматывают организм, не приводя к заметным и долгоиграющим результатам. Чтобы что-то изменить всерьёз и надолго, приходится менять пищевые привычки. Вот самые вредные из них, от которых точно лучше отказаться.

Здоровье,
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