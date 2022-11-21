Названы самые опасные пищевые привычки для человека

Главные враги здоровья — курение, малоподвижный образ жизни и недосып. Однако недавние исследования показали, что ни одна из этих вредных привычек по степени губительности для человеческого организма не сравнится с неправильным питанием. Его ещё называют «убийцей равных возможностей» — риски в этом случае не зависят ни от пола, ни от возраста, ни от других демографических факторов.
Исследование, которое проводили учёные из разных стран под руководством доктора Ашкана Афшина, показало, что именно плохое питание стало причиной смерти 10,9 млн человек в 2017 году. Это 22% всех смертей взрослых за тот период.
Учёные выделили три самых опасных пищевых привычки человечества, которые приводят к инвалидности и смерти:
Исследователи выделили основные принципы рациона, которые помогут жить дольше и быть здоровее:
Отовсюду твердят, что надо контролировать то, что ты ешь и в каких количествах. Но диеты часто только изматывают организм, не приводя к заметным и долгоиграющим результатам. Чтобы что-то изменить всерьёз и надолго, приходится менять пищевые привычки. Вот самые вредные из них, от которых точно лучше отказаться.