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54 минуты назад

Женщина заразилась инфекцией от бороды возлюбленного

Lenta.ru

Пользовательница TikTok по имени Ханна (@h.paigeee) рассказала о том, как заразилась инфекцией с бороды своего возлюбленного, и призвала мужчин чаще умываться. Об этом сообщает The Sun.

Женщина заразилась инфекцией от бороды возлюбленного
Фото: Lenta.ruLenta.ru

20-летняя женщина пожаловалась, что однажды кожа на ее подбородке сильно воспалилась после контакта с бородой бойфренда. Сначала она объяснила свой вид окружающим тем, что врезалась в стену и повредила подбородок, но позже решила рассказать о заражении инфекцией, чтобы привлечь внимание к проблеме.

«Мужчины, умывайтесь, пожалуйста», — заявила пользовательница TikTok.

Ханна пояснила, что обладает очень чувствительной кожей. Щетина возлюбленного повредила эпидермис, а в ранки попали бактерии с волос бороды.

«Это выглядит просто как раздражение, но оно не заживает», — пожаловалась женщина.

В итоге ей пришлось пять дней принимать антибиотики, чтобы излечиться от инфекции.

В комментариях подписчики женщины поделились похожими случаями.

«У меня никогда не было настолько острой реакции, но я почти отказалась от общения с мужчинами», — написала одна из них. «Я сказала всем, что повредила подбородок о ковер», — рассказала другая. «У меня часто случалось такое с моим бывшим парнем, он потому и стал бывшим», — отметила еще одна подписчица.

Ранее сообщалось, что бородатая американка рассказала о своей жизни в передаче This Morning, которая выходит на британском телеканале ITV. Она утверждает, что растительность на лице не отпугнула от нее мужчин, но ей было сложно найти партнера для долгосрочных отношений.

Здоровье,
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