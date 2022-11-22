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2 часа назад

Ученые назвали пять ошибок, приводящих к набору веса зимой

runews24.ru

Зимой люди чаще отказываются от пеших прогулок в пользу общественного транспорта или такси. Снижение физической активности способствуют накоплению жира. Арифметика простая: калорий остается такое же количество, а нагрузки становится меньше. Лишнее уходит в профицит и, как следствие, в плюс на весах, сообщает NVL.

Ученые назвали пять ошибок, приводящих к набору веса зимой
Фото: runews24.rurunews24.ru

Холод и снег не способствуют повышению настроения. А стресс на работе или проблемы в личной жизни могут усугубить ситуацию. Человек не может себя порадовать и начинает повышать серотонин с помощью еды. Помогает вырабатывать гормон радости сахар. Обилие быстрых углеводов в рационе незамедлительно приведет к набору лишнего веса.

Третьей причиной набора веса становится недостаток солнца. Нехватка витамина D снижает выработку лептина, который производит жировая ткань. От этого пропадает чувство голода, человек не чувствует насыщения и начинает больше есть.

Для поддержания стройности в зимний период необходимо заниматься спортом. Физическая нагрузка поможет поднять настроение и расходовать калории. Также необходимо соблюдать водный баланс и правильное питание, разнообразить рацион клетчаткой, добавить белка и медленных углеводов – крупы и цельнозерновой хлеб.

Здоровье,
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