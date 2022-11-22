Рыба вместо мяса. Врач назвала идеальную диету для диабетиков

Иногда диета — это не быстрый способ влезть в красивое платье перед Новым годом, а вынужденная необходимость. Следить за своим питанием в течение всей жизни приходится, например, тем, кому поставили диагноз «сахарный диабет второго типа». Некоторые продукты для таких людей навсегда переходят в разряд запрещёнки. Какая диета лучше всего подойдёт диабетикам, рассказала диетолог Оксана Михалёва.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Питание людей с диабетом должно быть выстроено таким образом, чтобы постепенно снижалась жировая масса тела и, соответственно, лучше происходил углеводный обмен.

Табу для диабетиков — сахар, мёд, сладости, выпечка, сиропы, сладкие напитки, кондитерские изделия, жирное мясо и вся мясная гастрономия. Ограничивать придётся сыр, сливочное масло, сладкие фрукты (виноград, финики, бананы) и фруктовые соки, а также алкоголь.

По мнению диетолога, лучше всего людям с сахарным диабетом подойдёт средиземноморская диета. «Она ограничивает употребление рафинированных углеводов и насыщенных жиров и включает в себя сложные углеводы, белки и полиненасыщенные жиры», — объяснила врач «Лайфу».

Что можно есть на средиземноморской диете:

рыбу,

нежирное мясо,

цельнозерновые крупы,

макароны из твёрдых сортов пшеницы,

нежирные молочные продукты,

хлеб из цельнозерновой муки или с отрубями, но не больше 4 кусочков в день,

яйца — не больше 4–6 штук в неделю,

бобовые,

орехи — не больше 30–40 граммов в день,

овощи и фрукты в умеренном количестве,

несладкие чаи, кофе и какао.