Рыба вместо мяса. Врач назвала идеальную диету для диабетиков

Иногда диета — это не быстрый способ влезть в красивое платье перед Новым годом, а вынужденная необходимость. Следить за своим питанием в течение всей жизни приходится, например, тем, кому поставили диагноз «сахарный диабет второго типа». Некоторые продукты для таких людей навсегда переходят в разряд запрещёнки. Какая диета лучше всего подойдёт диабетикам, рассказала диетолог Оксана Михалёва.
Питание людей с диабетом должно быть выстроено таким образом, чтобы постепенно снижалась жировая масса тела и, соответственно, лучше происходил углеводный обмен.
Табу для диабетиков — сахар, мёд, сладости, выпечка, сиропы, сладкие напитки, кондитерские изделия, жирное мясо и вся мясная гастрономия. Ограничивать придётся сыр, сливочное масло, сладкие фрукты (виноград, финики, бананы) и фруктовые соки, а также алкоголь.
По мнению диетолога, лучше всего людям с сахарным диабетом подойдёт средиземноморская диета. «Она ограничивает употребление рафинированных углеводов и насыщенных жиров и включает в себя сложные углеводы, белки и полиненасыщенные жиры», — объяснила врач «Лайфу».
Что можно есть на средиземноморской диете:
Любую диету стоит обсудить с врачом. Иногда неправильно подобранное питание может серьёзно подорвать здоровье.