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1 час назад

Рыба вместо мяса. Врач назвала идеальную диету для диабетиков

Секрет Фирмы

Иногда диета — это не быстрый способ влезть в красивое платье перед Новым годом, а вынужденная необходимость. Следить за своим питанием в течение всей жизни приходится, например, тем, кому поставили диагноз «сахарный диабет второго типа». Некоторые продукты для таких людей навсегда переходят в разряд запрещёнки. Какая диета лучше всего подойдёт диабетикам, рассказала диетолог Оксана Михалёва.

Рыба вместо мяса. Врач назвала идеальную диету для диабетиков
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Питание людей с диабетом должно быть выстроено таким образом, чтобы постепенно снижалась жировая масса тела и, соответственно, лучше происходил углеводный обмен.

Табу для диабетиков — сахар, мёд, сладости, выпечка, сиропы, сладкие напитки, кондитерские изделия, жирное мясо и вся мясная гастрономия. Ограничивать придётся сыр, сливочное масло, сладкие фрукты (виноград, финики, бананы) и фруктовые соки, а также алкоголь.

По мнению диетолога, лучше всего людям с сахарным диабетом подойдёт средиземноморская диета. «Она ограничивает употребление рафинированных углеводов и насыщенных жиров и включает в себя сложные углеводы, белки и полиненасыщенные жиры», — объяснила врач «Лайфу».

Что можно есть на средиземноморской диете:

  • рыбу,
  • нежирное мясо,
  • цельнозерновые крупы,
  • макароны из твёрдых сортов пшеницы,
  • нежирные молочные продукты,
  • хлеб из цельнозерновой муки или с отрубями, но не больше 4 кусочков в день,
  • яйца — не больше 4–6 штук в неделю,
  • бобовые,
  • орехи — не больше 30–40 граммов в день,
  • овощи и фрукты в умеренном количестве,
  • несладкие чаи, кофе и какао.

Любую диету стоит обсудить с врачом. Иногда неправильно подобранное питание может серьёзно подорвать здоровье.

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