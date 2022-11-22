Что такое «сосисочная» головная боль?

Нутрициолог рассказала о продуктах, которых следует избегать, если вы страдаете мигренью.
«Сложно найти человека, который не сталкивался с головной болью, пусть даже и в самой лёгкой форме. Причин у такого состояния очень много, но существуют и такие, о которых мало кто слышал. Например, есть такой термин, как «сосисочная» головная боль», — объясняет Алена Денисова, нутрициолог, специалист по фитнес-диетологии и здоровому образу жизни, эксперт FPA.
Такой вид головной боли получил своё название не случайно. Главная его причина – избыток соли в рационе. Именно пищевая соль очень часто приводит к повышению артериального давления, и, как следствие, к головным болям.
«Сосисочная» головная боль обычно локализуется в области виска, носит давящий и пульсирующий характер и сопровождается учащённым сердцебиением, покраснением лица, тошнотой, избыточным потоотделением. Длительность может варьироваться от 20 минут до 2 часов.
Ответ на вопрос, почему же сосиски фигурируют в названии, очень простой: в мясных изделиях, к которым относятся и сосиски, количество соли иногда просто зашкаливает.
Соль, которую мы употребляем, является хлоридом натрия, и именно натрий играет важную роль для нашего самочувствия.
Что происходит с натрием при его употреблении
Стоит отметить, что есть люди, которые более чувствительны к воздействию натрия, чем остальные. Это значит, что микроэлемент в их организме легче удерживается, что приводит к задержке жидкости и повышению давления. Кроме этого, к головной боли могут добавляться жажда и общая слабость.
Соль и сахар сейчас присутствуют почти в каждом продукте. И если вы думаете, что их количество зависит только от того, сколько вы сами добавили соли и сахара в блюда и напитки, то сильно ошибаетесь.
Лидерами по содержанию соли являются:
Большое количество соли изначально содержится и в продуктах животного происхождения. Например, в рыбе и яйцах.
После всего сказанного может возникнуть мысль, что от соли необходим полный отказ. Но это не так. Более того, исключение соли из рациона не менее опасно, чем её избыток.
Соль необходима нам для:
Поэтому важно не отказываться от соли, а стараться соблюдать её норму в рационе.
Норма соли в рационе для взрослого человека составляет 5 г (около одной чайной ложки) в день. Эта рекомендация применима ко всем людям, кроме тех, кто имеет заболевания или принимает лекарства, которые способны привести к гипонатремии (низкая концентрация натрия в крови), резкому повышению содержания воды в организме или потребовать соблюдения специальной диеты под наблюдением врача.
Чтобы сократить потребление соли, достаточно придерживаться нескольких простых правил.
Если вы решили снизить потребление соли, то помните, что уменьшать её количество лучше постепенно. Вашим вкусовым рецепторам потребуется время, чтобы привыкнуть. Но те преимущества, которые вы обеспечите для своего здоровья, определённо будут стоить ваших усилий.