Как работают отбеливающие зубные пасты на самом деле

Рынок переполнен множеством вариантов зубных паст, а кричащие с реклам и упаковок лозунги лишь добавляют веры в то, что паста способна чудесным образом отбелить зубы. "Рамблер" решил узнать у эксперта, насколько эффективны отбеливающие пасты на самом деле и как они действуют. Разобраться в этом вопросе помог врач-стоматолог Олег Куров.

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Нужно понимать, что отбеливающая паста работает только на естественных (на "своих") зубах и с учетом того, что в нее добавляется специальный химический агент, который способствует размягчению и удалению пигмента, который находится на зубах. То есть по сути эти пасты просто улучшают очищаемость зубов, что и способствует в последствие их осветлению.

Олег Куров Врач стоматолог , хирург-имплантолог , врач эстетической стоматологии

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Чтобы добиться правильного очищения поверхности зубов, можно использовать и обычные пасты, но под контролем специалиста, который даст возможность с помощью специального красителя обнаружить те места, в которых очищение не происходит, и в таком случае пациент может начать пользоваться флоссом в местах, где не происходила тщательная очистка.

На самом деле, такие красители есть и в свободной продаже и многие из них вполне пригодны для самостоятельного домашнего использования. Нужно только внимательно изучить инструкцию и можно смело выявлять скрытые участки зубов с налетом самостоятельно.

Но нужно понимать, что для того, чтобы качественно отбелить зубы, требуется обязательный этап профессионального отбеливания с помощью специальных гелей, которые проникают глубоко в структуру зуба и осветляют его внутреннюю поверхность.

Олег Куров Врач стоматолог , хирург-имплантолог , врач эстетической стоматологии