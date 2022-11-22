Как работают отбеливающие зубные пасты на самом деле

Рынок переполнен множеством вариантов зубных паст, а кричащие с реклам и упаковок лозунги лишь добавляют веры в то, что паста способна чудесным образом отбелить зубы. "Рамблер" решил узнать у эксперта, насколько эффективны отбеливающие пасты на самом деле и как они действуют. Разобраться в этом вопросе помог врач-стоматолог Олег Куров.
Чтобы добиться правильного очищения поверхности зубов, можно использовать и обычные пасты, но под контролем специалиста, который даст возможность с помощью специального красителя обнаружить те места, в которых очищение не происходит, и в таком случае пациент может начать пользоваться флоссом в местах, где не происходила тщательная очистка.
На самом деле, такие красители есть и в свободной продаже и многие из них вполне пригодны для самостоятельного домашнего использования. Нужно только внимательно изучить инструкцию и можно смело выявлять скрытые участки зубов с налетом самостоятельно.
К тому же, стоит учитывать, что далеко не каждому разрешено то или иное профессиональное отбеливание. Это сможет наверняка сказать только врач-стоматолог. Так как некоторые болезни являются противопоказанием к химическим и прочим отбеливаниям в кабинете у стоматолога.