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2 часа назад

Диетолог объяснила, как не навредить здоровью праздничными салатами

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Длительные праздники негативно сказываются на здоровье – в эти дни люди съедают значительно больше вредной еды, чем обычно. Диетолог Маргарита Королева рассказала, как отдыхать и вкусно есть без вреда организму.

Как не навредить здоровью праздничными салатами: советы врача
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Многие хотят проследовать старым традициям и вложить в салат большое количество компонентов, что очень нерационально. Однако, даже в этом случае можно сделать выбор в пользу полезных ингредиентов», – передает ОСН слова диетолога.

Диетолог отмечает, что продукты в любом салате всегда можно заменить, и если он будет более полезным, это не значит, что перестанет быть вкусным.

Так, например, вместо колбасы можно взять мясо или курицу, а вместо маринованных огурцов – свежие, а майонез лучше делать дома. Эксперт уверяет, что он будет не только полезнее, но и вкуснее.

По словам диетолога, со стола лучше убрать любые консервированные продукты, в которых много соли, сахара и других вредных добавок. Сейчас в магазинах в достатке свежие овощи.

Также не стоит готовить много салатов, закусок и прочего – все должно быть в меру, так, чтобы хватило отметить праздник и не осталось в огромном количестве.

Кроме того, не нужно ждать того момента, когда все сядут за стол, лучше перекусить раньше. Чем голоднее человек будет к этому моменту, тем больше он съест.

Здоровье,Маргарита Королева,
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