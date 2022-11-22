Как не навредить здоровью праздничными салатами: советы врача

Длительные праздники негативно сказываются на здоровье – в эти дни люди съедают значительно больше вредной еды, чем обычно. Диетолог Маргарита Королева рассказала, как отдыхать и вкусно есть без вреда организму.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Многие хотят проследовать старым традициям и вложить в салат большое количество компонентов, что очень нерационально. Однако, даже в этом случае можно сделать выбор в пользу полезных ингредиентов», – передает ОСН слова диетолога.

Диетолог отмечает, что продукты в любом салате всегда можно заменить, и если он будет более полезным, это не значит, что перестанет быть вкусным.

Так, например, вместо колбасы можно взять мясо или курицу, а вместо маринованных огурцов – свежие, а майонез лучше делать дома. Эксперт уверяет, что он будет не только полезнее, но и вкуснее.

По словам диетолога, со стола лучше убрать любые консервированные продукты, в которых много соли, сахара и других вредных добавок. Сейчас в магазинах в достатке свежие овощи.

Также не стоит готовить много салатов, закусок и прочего – все должно быть в меру, так, чтобы хватило отметить праздник и не осталось в огромном количестве.