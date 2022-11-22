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38 минут назад

Стало известно, какой напиток поможет избавиться от жира на животе

runews24.ru

Никакие продукты или напитки сами по себе не избавят вас от лишних килограммов, отмечают специалисты. Однако некоторые из них могут поспособствовать избиваться от жира на животе, но только в сочетании со здоровой диетой и занятиями спортом.

Какой напиток поможет избавиться от жира на животе
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Кортни Д’Анджело, автор издания Go Wellness отмечает, что одним из таких напитков может стать горячий мятный чай.

Мята обладает рядом полезных свойств, в ней много антиоксидантов, она оказывает успокаивающее, расслабляющее действие на организм, а также имеет антибактериальный, противовоспалительный и противовирусный эффект.

Мятный чай способен облегчить прохождение пищи в организме, а мята перечная снимает симптомы раздраженного кишечника, говорится в журнале клинической гастроэнтерологии.

К тому же мятный чай обладает приятным сладковатым вкусом.

Здоровье,
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