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1 час назад

Прием шипучих таблеток может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям

runews24.ru

Ученые предостерегают от приема шипучих таблеток, даже если это витамины или обезболивающие. Недавние исследования доказывают, что шипучие таблетки могут стать причиной болезней сердца и даже инсульта.

Прием шипучих таблеток может привести к проблемам со здоровьем
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Исследование было опубликовано в журнале British Medical Journal. Отмечается, что врачи наблюдали за состоянием более одного миллиона пациентов в течение семи лет.

Выяснилось, что пациенты, принимающие таблетки с содержанием натрия, шипучие, растворимые и диспергируемые препараты, чаще переносили несмертельный инфаркт миокарда или несмертельный инсульт.

Ученые выяснили, что дело в соли, которая в незначительном количестве содержится в шипучих таблетках.

Эксперты предупредили медиков, что прописывать шипучие лекарства пациентам нужно с большой осторожностью. Также врачи должны наблюдать за подопечными на предмет появления у тех гипертонии в момент приема шипучих лекарств, отмечается в издании «Медицина и наука».

Здоровье,
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