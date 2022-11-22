Прием шипучих таблеток может привести к проблемам со здоровьем

Ученые предостерегают от приема шипучих таблеток, даже если это витамины или обезболивающие. Недавние исследования доказывают, что шипучие таблетки могут стать причиной болезней сердца и даже инсульта.

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Исследование было опубликовано в журнале British Medical Journal. Отмечается, что врачи наблюдали за состоянием более одного миллиона пациентов в течение семи лет.

Выяснилось, что пациенты, принимающие таблетки с содержанием натрия, шипучие, растворимые и диспергируемые препараты, чаще переносили несмертельный инфаркт миокарда или несмертельный инсульт.

Ученые выяснили, что дело в соли, которая в незначительном количестве содержится в шипучих таблетках.