Прием шипучих таблеток может привести к проблемам со здоровьем

Ученые предостерегают от приема шипучих таблеток, даже если это витамины или обезболивающие. Недавние исследования доказывают, что шипучие таблетки могут стать причиной болезней сердца и даже инсульта.
Исследование было опубликовано в журнале British Medical Journal. Отмечается, что врачи наблюдали за состоянием более одного миллиона пациентов в течение семи лет.
Выяснилось, что пациенты, принимающие таблетки с содержанием натрия, шипучие, растворимые и диспергируемые препараты, чаще переносили несмертельный инфаркт миокарда или несмертельный инсульт.
Ученые выяснили, что дело в соли, которая в незначительном количестве содержится в шипучих таблетках.
Эксперты предупредили медиков, что прописывать шипучие лекарства пациентам нужно с большой осторожностью. Также врачи должны наблюдать за подопечными на предмет появления у тех гипертонии в момент приема шипучих лекарств, отмечается в издании «Медицина и наука».