9 вредных привычек, приближающих старение

Старение — естественный процесс для живого организма. Рано или поздно, любой человек сталкивается с его проявлениями: морщинки, седина или хруст в костях трудно не заметить. Но никто не задумывается о том, что старение можно замедлить не только с помощью пластической хирургии. Достаточно лишь побороть несколько вредных привычек.

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Психологически тяжело осознавать, что ресурсов для полноценной жизни становится все меньше, поэтому пользуются популярностью различные бьюти-направления. Однако, наряду с ярыми борцами за красоту и молодость, есть и те, кто нивелирует все старания пагубными привычками. Данные статистических исследований неутешительны — более трети населения имеют вредные привычки и даже не задумываются о том, каким образом эти привычки приближают старость. Мы не поленимся основательно напомнить об этих факторах нашего образа жизни вместе с пластическим хирургом Дмитрием Скворцовым.

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Агрессивное солнце

Солнцезащитный крем — средство номер один перед выходом в жаркий день, и пренебрегать этим специальным уходом просто несерьезно. Нагретый кожный покров испаряет содержащуюся в нем влагу, так необходимую для выработки гиалуроновой кислоты и эластина. В результате сухая кожа легко травмируется, «заламывается», образуя морщины. Призадуматься стоит и завсегдатаям соляриев, где воздействие жесткого ультрафиолета в разы больше естественной радиации.

Без отдыха

Ритм современной жизни настолько высок, что человеку некогда остановиться, просто отдохнуть или выспаться. Любой отдых также важен для нашего организма, как и движение. В состоянии покоя клеточки организма устраняют «поломки», восстанавливают силы для дальнейшей работы. Если игнорировать отдых, организм будет дальше накапливать «микротравмы», а темные круги под глазами и отеки беззащитно прибавят к внешности лишние пару лет.

Сидячий образ жизни

Сидячая работа — характеристика современного времени. Оправдывая свою работу, многие говорят пословицей, что ко всему человек привыкает. Может, так оно и есть, но вот только анатомия человеческого организма по природе не способна привыкнуть к такому своему положению. Мышцы ног помогают проталкивать венозную кровь вверх к легким, но при отсутствии движения такая нагрузка полностью ложится на сосуды. Если она постоянна, расширение вен — логичное продолжение реакции организма. С этими неприятностями приходят отеки, тяжесть в ногах, сосудистые «сеточки». Какая уж тут красота и тем более любимые туфли на каблуке.

Эмоциональный взрыв

Реагировать эмоционально на любую неприятную ситуацию — не менее опасная привычка. Нервное напряжение заставляет организм выбрасывать гормон кортизол, который в большинстве случаев является «виновником» объемного живота.

Пренебрежение движению

Ссылаясь на чрезмерную занятость, некоторые люди пренебрегают не только зарядкой, но и любой возможностью подвигаться: подняться по ступенькам на этаж вместо лифта, сходить на прогулку перед сном вместо просмотра контентов и т. д.. Но ведь активность — не только сто тысяч шагов в модном гаджете. Это залог качественной жизни без болей в спине и коленях, без отеков и одышки. И, кстати, с тренированным сердцем нет противопоказаний к любым операциям красоты.

Модные диеты

«Садиться на диету» не пробовал, пожалуй, только ленивый, в очередной раз рассматривая свои фотографии с пляжного отдыха. Вместо кардинального подхода к своему здоровью, худеющие считают важным прислушаться к мнению соседа, который практиковал диету, и ему это помогло. Но то, что можно одному, совсем не значит, что подойдет другому. Любая диета включает определенные ограничения, которые и без того могут быть в недостатке. Например, обезжиренные молочные продукты, содержащие полезный для красивой осанки и крепких зубов кальций, не доставят его организму, так как не хватает жирового компонента. Кетоновая диета не подходит для людей, испытывающих проблемы мочеполовой системы. И таких примеров можно привести множество.

Курение

Дым сигареты содержит микрочастицы пепла, которые оседая на клетках легких, вызывают воспаление. Эффект накапливается и переходит в сложные проблемы отмирания легочной ткани. Такие последствия бесследно не проходят для кровеносной системы — легкие в полной мере не обновляют кровь, а это, в свою очередь, вызывает недостаток питания для клеток всего организма. Они «зашлаковываются», а человек при этом чувствует усталость, головную боль, нет ясности ума.

Алкогольное пристрастие

Спирты для организма — ядовитые вещества, которые работают сразу и наверняка. Капните каплю спирта на яичный белок и увидите реакцию денатурации (свертывания), такую же, какая происходит в нашем организме при употреблении любой дозы алкоголя. В первую очередь, происходит отмирание клеток печени, как органа, ответственного за очищение крови от ядовитых веществ. Испытывать ее на прочность ради мнимого психологического «расслабления» — самоубийственная затея.

Белая смерть