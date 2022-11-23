Как нарастить ягодицы с помощью томатов и яиц

Диетолог Видур Саини перечислил продукты, ускоряющие рост ягодиц.

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Для того, чтобы иметь красивые, накачанные ягодицы, нужно не только заниматься специальными силовыми упражнениями, но и правильно подобрать питание. По словам диетолога портала о силовых видах спорта и правильном питании Fitness Volt Видур Саини, ускорить рост этой части тела помогут несколько продуктов.

Прежде всего, диетолог обозначил пользу томатов, которые предотвращают снижение мышечной силы. Также овощи обладают противовоспалительными свойствами, помогают быстрее восстанавливаться после тренировок, приводит слова специалиста Lenta.ru.

Кроме того, диетолог рекомендует употреблять больше яиц, желтки которых являются источником полезных жиров, а белки – протеинов. Содержащийся в них лейцин является аминокислотой, снижающей распад белка в мышцах.