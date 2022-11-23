5 признаков того, что ваш партнер — алкоголик

Мы не предлагаем вам сдавать его в рехаб на полгода, но если вдруг он попадает под описания из нашего списка — задумайтесь!
Именно страдает, а не жалуется на отдельные признаки похмельного синдрома. Тошнота, боль в голове, приступы паники — все это преследует его после вечеринки. Ученые говорят, что так проявляется этаноловая ломка. Партнеру плохо не из-за количества выпитого накануне спиртного, а из-за отсутствия спирта в крови на утро после.
Бокал вина за ужином — не его история. Ваш партнер выпивает бутылку красного, потом достает напиток градусом повыше, и романтический ужин грозит перерасти в алкомарафон.
Стандартная отмазка тех, кто столкнулся с аддикцией. Курильщики тоже не признают, что не могут прожить без сигарет, кофеманы же утверждают, что пятая чашка эспрессо за сутки — баловство.
Початая бутылка виски в шкафу между кухонными полотенцами, водка в бачке унитаза. Ваш партнер старается шифроваться и скрыть свою зависимость, но то и дело оставляет улики.
Партнер может не запомнить, как после сета из 20 шотов ринулся в бой с прохожим, нагрубил вам и умолял таксиста включить дискографию группы «Дюна». «Не помню, значит не было», — возможно, одна из любимых присказок алкоголиков.