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2 часа назад

5 признаков того, что ваш партнер — алкоголик

Super.ru

Мы не предлагаем вам сдавать его в рехаб на полгода, но если вдруг он попадает под описания из нашего списка — задумайтесь!

5 признаков того, что ваш партнер — алкоголик
Фото: Super.ruSuper.ru

Он страдает от похмелья

Именно страдает, а не жалуется на отдельные признаки похмельного синдрома. Тошнота, боль в голове, приступы паники — все это преследует его после вечеринки. Ученые говорят, что так проявляется этаноловая ломка. Партнеру плохо не из-за количества выпитого накануне спиртного, а из-за отсутствия спирта в крови на утро после.

Он не может остановиться

Бокал вина за ужином — не его история. Ваш партнер выпивает бутылку красного, потом достает напиток градусом повыше, и романтический ужин грозит перерасти в алкомарафон.

Он говорит, что у него нет проблем с алкоголем

Стандартная отмазка тех, кто столкнулся с аддикцией. Курильщики тоже не признают, что не могут прожить без сигарет, кофеманы же утверждают, что пятая чашка эспрессо за сутки — баловство.

Вы находите бутылки в самых неожиданных местах

Початая бутылка виски в шкафу между кухонными полотенцами, водка в бачке унитаза. Ваш партнер старается шифроваться и скрыть свою зависимость, но то и дело оставляет улики.

Он ничего не помнит на утро

Партнер может не запомнить, как после сета из 20 шотов ринулся в бой с прохожим, нагрубил вам и умолял таксиста включить дискографию группы «Дюна». «Не помню, значит не было», — возможно, одна из любимых присказок алкоголиков.

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