Реальные отзывы: не "врет" ли электронный градусник

Электронные градусники появились в продаже уже очень давно, однако далеко не все предпочитают их ртутным, несмотря на их многочисленные преимущества. Основной претензией к электронным градусникам являются обвинения в их неточности измерения. "Рамблер" собрал отзывы покупателей, чтобы понять, так ли это на самом деле.
Основным отличием электронного термометра от ртутного является, собственно, отсутствие в нем ртути. Что уже звучит как преимущество, ведь такой градусник безопасен и может использоваться даже маленькими детьми. Помимо этого, электронный градусник гораздо быстрее производит измерения, он безопасен при транспортировке, не разбивается и не ломается при падениях, показывает результат измерений на дисплее цифрами, издает звуковой сигнал по завершению измерения. Однако, что касается точности, то тут к электронному прибору много вопросов.
Кто-то говорит, что такой градусник даже после звуковых сигналов стоит еще немного подержать для получения более точного результата, однако большинство приборов уже не меняют значений после воспроизведения сигнала о завершении измерения.
"Рамблер" решил поинтересоваться, что думает врач по поводу электронных градусников.
К тому же одним из минусов является работа от батареек – они могут разрядится в неподходящий момент, когда новых дома может не оказаться. Также к недостаткам можно отнести и цену
на электронные градусники.
Отзыв о термометре фирмы CS Medica kids
Ртутный градусник, хоть и самый точный, но не безопасный. Поэтому, мы дома не держим их. Самый удобный вариант – электронный. Но очень важно, чтобы он показывал точные измерения. Такой вариант, в этом плане, самый лучший. Я много раз проводила сверку. Брала у мамы ртутный, когда приезжала к родителям. Не было ни разу, чтобы данный термометр соврал.
Отзыв о термометре фирмы Gamma Thermo Base
В отличии от ртутного, данным градусником температура измеряется всего пару минут. ВАЖНО, после звукового сигнала, градусник не нужно сразу доставать из подмышки, а надо ещё немного подержать, минуты две хотя бы. Звуковой сигнал означает, что прекратилось активное поднятие температуры, но температура ещё не измеряется. Много раз сверяла точность со ртутным – всегда совпадали показатели.
Отзыв о термометре B.Well WT-06
Термометр имеет влагозащищенный корпус, можно спокойно мыть его перед использованием. Наконечник термометра гибкий. Градусник настолько безопасен, что можно даже использовать его как игрушку. Он без ртути и стекла. Какие бы у него не были достоинства, рекомендовать термометр-утенок B.Well я не могу, так как свою основную функцию он не выполняет. Врет и каждый раз по разному, то 35 покажет то 34 вообще. Замена батареек не помогла. Однако я допускаю, что просто так и не смогла приноровиться к нему.
Этот градусник лежал у меня без дела почти полтора года. Все потому, что тесты после его покупки сразу продемонстрировали, что прибор показывает ерунду. Но тут я узнала, что нужно после "писка" еще пару минут подержат его. Оказалось, что мы просто неправильно измеряли и всего-то, а я тут тысячу других градусников уже приобрела, даже 1300 не пожалела за ушной. А утенок-то совсем не плохой. Лежал и ждал, когда придет его время. На днях делали прививку против пневмококковой инфекции, за температурой в течение суток следили при помощи нашего утеночка и все он показывал правильно.
Отзыв о термометре AND DT-624
Подмышкой показывает не правильно, если сравнивать со ртутным градусником. Но! Можно выявить закономерность на себе. Учу: когда чувствуете себя хорошо, измеряете температуру обычным термометром (допустим у вас 36.6), затем цифровым (например, у вас показало 35.1). Показания записываете. Можно померить мужу и тоже записать. Как только почувствуете себя не очень хорошо, измеряете еще раз - сперва обычным (пусть будет 37), затем цифровым (36). Смотрите на записи, выявляете закономерную разницу, допустим это 1-1.5 градуса. Чем больше сравнений в разном состоянии сделаете, тем точнее выявите разницу. И в следующий раз просто учитываете разницу и пользуетесь только цифровым термометром.