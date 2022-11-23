Реальные отзывы: не "врет" ли электронный градусник

Этот градусник лежал у меня без дела почти полтора года. Все потому, что тесты после его покупки сразу продемонстрировали, что прибор показывает ерунду. Но тут я узнала, что нужно после "писка" еще пару минут подержат его. Оказалось, что мы просто неправильно измеряли и всего-то, а я тут тысячу других градусников уже приобрела, даже 1300 не пожалела за ушной. А утенок-то совсем не плохой. Лежал и ждал, когда придет его время. На днях делали прививку против пневмококковой инфекции, за температурой в течение суток следили при помощи нашего утеночка и все он показывал правильно.