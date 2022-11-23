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1 час назад

Иностранный диетолог назвал лучшую еду для быстрого роста ягодиц

Vse42.ru

Диетолог Видур Саини (Vidur Saini) перечислил продукты, помогающие ускорить рост ягодиц.

Диетолог назвал лучшую еду для быстрого роста ягодиц
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Диетолог заявил, что для ускорения роста ягодиц необходимо увеличить потребление томатов, поскольку они предотвращают возрастное снижение мышечной массы. Из-за этого они являются хорошим дополнением к рациону для поддержания тонуса ягодиц.

"Они обладают противовоспалительными свойствами, помогают быстрее восстанавливаться после тренировок и в основном состоят из воды, которая дольше сохраняет ощущение сытости", – объяснил эксперт.

Он также заявил, что пользу принесут и яйца, поскольку яичные белки богаты протеином, а желтки являются отличным источником полезных жиров. Также в них содержится аминокислота лейцин, которая стимулирует синтез и снижает распад белка в мышцах.

"В сочетании с дозой высококачественного протеина он дает толчок росту ваших ягодиц", – отметил специалист.

Также стоит добавить в свой рацион арахисовое масло, так как в его составе содержатся жиры, которые поддерживают здоровье костей и сердца. Рекомендуется обратить внимание и на блюда из лосося или тунца, поскольку они ускоряют рост и восстановление мышц.

Диетолог отметил, что полезными для ускорения роста ягодиц являются также авокадо, тофу, грибы и шпинат, пишут журналисты Lenta.ru со ссылкой на иностранный источник.

Ранее редакция VSE42.Ru писала, что российский врач посоветовала средиземноморскую диету для продления молодости.

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