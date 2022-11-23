Миндаль помогает снизить аппетит и сбросить вес

Ученым из Университета Южной Австралии удалось установить, что употребление 30 гр миндаля помогает снизить калорийность следующего приема пищи. Для того, чтобы выявить эти данные, был проведён эксперимент с двумя группами добровольцев. Первой части добровольцев перед завтраком дали горстку миндаля со строгим указом: следующий приём пищи разрешается только через два часа. Оставшаяся группа получила закуску, богатую углеводами. Когда участникам всё-таки позволили совершить основной приём пищи, то показатели были удивительными.

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У людей, которые с утра употребили орех, повысился уровень глюкагона, гормона, отвечающего за чувство насыщения. Это привело к тому, что калорийность следующего блюда снизилась на 70 ккал. В долгосрочной перспективе регулярное употребление миндаля позволит сбалансировать рацион и даже похудеть.

Исследователи предприняли попытку объяснить полученные данные. Так, они убеждены, что в миндале содержится большое количество белка и клетчатки.