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1 час назад

Мал да удал: миндаль помогает снизить аппетит и сбросить вес

Passion.ru

Ученым из Университета Южной Австралии удалось установить, что употребление 30 гр миндаля помогает снизить калорийность следующего приема пищи. Для того, чтобы выявить эти данные, был проведён эксперимент с двумя группами добровольцев. Первой части добровольцев перед завтраком дали горстку миндаля со строгим указом: следующий приём пищи разрешается только через два часа. Оставшаяся группа получила закуску, богатую углеводами. Когда участникам всё-таки позволили совершить основной приём пищи, то показатели были удивительными.

Миндаль помогает снизить аппетит и сбросить вес
Фото: Passion.ruPassion.ru

У людей, которые с утра употребили орех, повысился уровень глюкагона, гормона, отвечающего за чувство насыщения. Это привело к тому, что калорийность следующего блюда снизилась на 70 ккал. В долгосрочной перспективе регулярное употребление миндаля позволит сбалансировать рацион и даже похудеть.

Исследователи предприняли попытку объяснить полученные данные. Так, они убеждены, что в миндале содержится большое количество белка и клетчатки.

Ранее был назван питательный элемент, который увеличивает продолжительность жизни. Подробности читайте в этой статье.

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