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44 минуты назад

Диетолог рассказала о плюсах и минусах сахарозаменителей

Вести Подмосковьяиещё 1

Люди, страдающие от лишнего веса, зачастую прибегают к использованию сахарозаменителей для сокращения числа потребляемых калорий. Существует мнение, что сахарозаменители положительно влияют на организм. Соответствует ли это действительности? На данный вопрос ответила диетолог, нутрициолог Ирина Писарева, сообщает Федеральное агентство новостей.

Диетолог рассказала о плюсах и минусах сахарозаменителей
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Сахарозаменители бывают 2 видов – натуральные и синтетические. При использовании синтетических обнаружено множество побочных эффектов. Как правило, это происходит из-за того, что люди превышают их количество.

«Многие синтетические сахарозаменители нельзя использовать термообработанными, поскольку во время этого образуются канцерогенные вещества, которые попадают в организм. Также синтетические сахарозаменители часто вызывают аллергии и другие патологии, нарушают микробиом кишечника, поэтому стоит с ними быть аккуратными. Я бы не рекомендовала в принципе использовать синтетические заменители сахара», — сказала специалист.

В синтетических сахарозаменителях отсутствуют калории, а также они не повышают гликемический индекс. Но это только один их плюс. Ранее проводились исследования, в ходе которых выяснилось, что синтетические сахарозаменители не участвуют в процессе похудения.

По словам диетолога, есть натуральные сахарозаменители, например, стевия, эритрит и фруктоза, однако тоже не все из них полезные. В частности, фруктоза негативно влияет на организм, ее излишек преобразуется в жир на внутренних органах. Если требуется заменить сахар, то можно использовать стевию, либо эритрит (дынный сахарозаменитель). У них почти нет противопоказаний, заключила Ирина Писарева.

Здоровье,Ирина Писарева,
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