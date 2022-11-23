Диетолог рассказала о плюсах и минусах сахарозаменителей

Люди, страдающие от лишнего веса, зачастую прибегают к использованию сахарозаменителей для сокращения числа потребляемых калорий. Существует мнение, что сахарозаменители положительно влияют на организм. Соответствует ли это действительности? На данный вопрос ответила диетолог, нутрициолог Ирина Писарева, сообщает Федеральное агентство новостей.

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Сахарозаменители бывают 2 видов – натуральные и синтетические. При использовании синтетических обнаружено множество побочных эффектов. Как правило, это происходит из-за того, что люди превышают их количество.

«Многие синтетические сахарозаменители нельзя использовать термообработанными, поскольку во время этого образуются канцерогенные вещества, которые попадают в организм. Также синтетические сахарозаменители часто вызывают аллергии и другие патологии, нарушают микробиом кишечника, поэтому стоит с ними быть аккуратными. Я бы не рекомендовала в принципе использовать синтетические заменители сахара», — сказала специалист.

В синтетических сахарозаменителях отсутствуют калории, а также они не повышают гликемический индекс. Но это только один их плюс. Ранее проводились исследования, в ходе которых выяснилось, что синтетические сахарозаменители не участвуют в процессе похудения.