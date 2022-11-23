Названы вызывающие потерю волос пищевые привычки

По словам экспертов, привести к облысению могут диеты. Так, чрезмерное сокращение количества употребляемых калорий провоцирует уменьшение энергии, необходимой для роста волосяных фолликулов. В то же время оказать негативное воздействие на состояние прядей способен избыточный прием пищевых добавок. Например, с содержанием слишком большой дозы селена, витамина А и витамина Е, пояснили специалистки.