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3 часа назад

Названы вызывающие потерю волос пищевые привычки

Lenta.ru

Американские диетологи Мелисса Рифкин и Келси Хэмптон назвали вызывающие потерю волос пищевые привычки. Соответствующую информацию публикует Eat This, Not That!

Названы вызывающие потерю волос пищевые привычки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам экспертов, привести к облысению могут диеты. Так, чрезмерное сокращение количества употребляемых калорий провоцирует уменьшение энергии, необходимой для роста волосяных фолликулов. В то же время оказать негативное воздействие на состояние прядей способен избыточный прием пищевых добавок. Например, с содержанием слишком большой дозы селена, витамина А и витамина Е, пояснили специалистки.

Кроме того, Хэмптон и Рифкин внесли в список недостаточное употребление белка, который необходим для восстановления и роста волос. Дефицит железа и цинка в организме также могут стать причиной алопеции, отметили диетологи.

Здоровье,
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