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1 час назад

Диетолог Писарева: синтетические сахарозаменители и фруктоза вредят организму

Газета.Ruиещё 1

Сахарозаменители делятся на два типа: натуральные и синтетические. При употреблении последних выявлено очень много побочных эффектов. Об этом в беседе с ФАН рассказала диетолог и нутрициолог Ирина Писарева. Она пояснила, что вредными они становятся в том случае, если люди начинают их переедать, либо нагревать, добавляя в чай или выпечку.

Синтетические сахарозаменители и фруктоза вредят организму
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Многие синтетические сахарозаменители нельзя использовать термообработанными, поскольку во время этого образуются канцерогенные вещества, которые попадают в организм. Также синтетические сахарозаменители часто вызывают аллергии и другие патологии, нарушают микробиом кишечника, поэтому стоит с ними быть аккуратными», — объяснила специалист.

Она добавила, что среди натуральных сахарозаменителей также не все полезные. В качестве примера она привела фруктозу, переизбыток которой преобразуется в жир. Самыми безопасными врач назвала стевию и эритрит, которые практически не имеют противопоказаний.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова заявила, что продукты с высоким содержанием жиров несут большую нагрузку на печень.

Здоровье,Ирина Писарева,
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