Синтетические сахарозаменители и фруктоза вредят организму

Сахарозаменители делятся на два типа: натуральные и синтетические. При употреблении последних выявлено очень много побочных эффектов. Об этом в беседе с ФАН рассказала диетолог и нутрициолог Ирина Писарева. Она пояснила, что вредными они становятся в том случае, если люди начинают их переедать, либо нагревать, добавляя в чай или выпечку.