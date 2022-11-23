Девушка сбросила 40 килограммов без отказа от любимых сладостей

Любительница сладостей из Нью-Йорка, США, похудела на 40 килограммов благодаря упорству и конфетам. О том, как ей удалось сбросить вес без отказа от любимых лакомств, пишет New York Post.

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23-летняя визажистка Пратима Басси рассказала, что несколько лет назад располнела до 120 килограммов из-за любви к шоколадному и кремовому печенью. В 2018 году она села на низкоуглеводную диету и начала тренироваться по полтора часа в день, давая себе передышку только два раза в неделю.

Девушка тосковала по сладостям, пока не узнала о неожиданной пользе конфет. Она обнаружила, что многие любители спорта и силовых тренировок перед занятиями перекусывают кислым мармеладом для повышения уровня энергии. Басси решила опробовать этот способ и за 20 минут до тренировки съела конфету. По ее словам, она почти сразу заметила разницу в выносливости и результатах после тренировки. Девушка также смогла вдвое увеличить вес гантелей, которые она использует для силовых упражнений.

Басси объяснила, что для нее конфеты — это не только подзарядка перед тренировкой, но и мотивация. «В дни, когда мне совсем не хочется тренироваться, я все равно делаю это. Просто я знаю, что, если пойду в спортзал, то получу конфету», — сказала она. Диетолог из Нью-Джерси Кассандра Лепор подтвердила, что конфеты, независимо от марки или вкуса, действительно дают дополнительную энергию перед занятиями.

«Сладости являются источником простых углеводов, что означает, что они быстро расщепляются и быстро всасываются в кровь, а это, в свою очередь, повышает уровень энергии», — пояснила Лепор. Она добавила, что таким же эффектом обладают более полезные и натуральные продукты, например, бананы.