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2 часа назад

Девушка объяснила, как сбросила 40 килограммов с помощью конфет

Super.ru

Визажистка Пратима Бисси всегда была сладкоежкой. Но когда вес девушки перевалил за 120 килограммов, 23-летняя жительница Нью-Йорка решила худеть. Никаких чудес: изнурительные тренировки и диета. Но от любимых конфет отказаться не вышло. Тем не менее девушка посещала тренажерный зал пять раз в неделю и со временем заметила, что сладости заметно повышают выносливость.

Девушка объяснила, как сбросила 40 кг с помощью конфет
Фото: Super.ruSuper.ru

Для Басси кислые полоски — не только источник энергии, но и мощная мотивация.

«Иногда, когда мне не очень хочется заниматься, я все равно тренируюсь, потому что знаю: если я пойду в спортзал, там меня ждут конфеты», — рассказала девушка в интервью New York Post.

Конфеты — источник простого углевода, который быстро всасывается в кровоток и повышает уровень энергии. При этом эксперты советуют прибегать к более здоровым альтернативам, например к бананам. Углеводы действительно могут повысить выносливость, но следует помнить: речь идет о длительных силовых тренировках.

Наедаться конфетами перед легкой разминкой точно не стоит. В любом случае эксперименты лучше обсудить со своим тренером или врачом!

Здоровье,
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