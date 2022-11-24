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1 час назад

Как применяют гиалуроновую кислоту в гинекологии

Eva.ru

Мало кто знает, что омоложение кожи лица — не единственное «поприще» гиалуроновой кислоты. Ее активно применяют и в гинекологии — в коррекции деликатных зон. Это вещество есть не только в косметике, но и в нашем организме. Разобраться в тонкостях лечения и омоложения таким компонентом поможет врач-гинеколог, специалист эстетической медицины Меланя Маилян.

Как применяют гиалуроновую кислоту в гинекологии
Фото: Eva.ruEva.ru

Меланя Маилян — врач гинеколог, специалист эстетической гинекологии.

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Что такое гиалуронка и как ее применяют в интимном омоложении

Гиалуроновая кислота (гиалуронат, гиалуронка) — органическое вещество, которое в определенных пропорциях есть почти во всех клетках и тканях организма. Основная функция гиалуроната — копить влагу за счет удержания молекул воды и улучшать межклеточный обмен веществ. Этот эликсир красоты применяется в гинекологии как омолаживающий компонент. Расширяет объемы деликатных зон, придает тонус и «эластизирует» ткани в деликатных зонах.

Какие эстетические задачи решают филлеры с гиалуроновой кислотой:
  • коррекция асимметрии половых губ, их сглаживание, восполнение объема мягких тканей в заданной области;
  • увеличение клитора и точки G, чтобы получать больше яркости во время интимной близости;
  • устранение дряблости гениталий;
  • ликвидация эстетических недостатков в зоне промежности.
Уколы с гиалуронатом лечат и «исправляют»:
  • зуд, жжение, сухость во влагалище;
  • синдром вагинальной релаксации (широкий вагинальный вход);
  • воспалительные процессы внутри половых органов;
  • недержание мочи;
  • пониженный тургор и эластичность эпителия;
  • рубцы и микроранки на стенках вагины;
  • анатомические изменения после родов.

Вещество, к слову сказать, «эксплуатируют» железистые клетки. Для чего? Чтобы вырабатывать смазку в вагине. От нее, как известно, зависит удовольствие и степень комфорта в интимной жизни.

«Филлеры с гиалуроновой кислотой снаружи разглаживают гениталии, так что после пластики женщины ощущают себя более красивыми. В то же время к ним возвращается вкус сексуальной близости», — говорит Меланя Маилян.

По словам врача, после родов у некоторых женщин появляется недержание мочи. Это происходит из-за ослабления мышц, и вследствие заболевания у женщин снижается чувствительность при половых актах. Впрочем, проблема решается легко. Введение гелей с гиалуронкой, к примеру, ликвидирует недержание без боли и стационарного лечения за 1 прием.

Контурная пластика филлерами — в чем плюсы

Филлинг гиалуроновой кислотой (от англ. fill — заполнять) — это инъекционные гели (импланты), которые вводят под кожу в кабинете гинеколога. При процедуре не чувствуется боль, к тому же контурная пластика не вызывает аллергии. Как-никак вещество уже есть в организме человека. Гели заполняют морщины и рубцы гиалуронатом, увеличивая объемы и запуская синтез коллагена. Собственный коллаген как бы «прорастает» между молекулами вещества в местах введения. В результате:
  • поддерживается упругость тканей;
  • нормализуется обмен веществ;
  • увеличивается чувствительность половых органов;
  • уходит сухость и болевые ощущения во время полового акта;
  • возвращается полнота интимной жизни.

«Контурная пластика деликатных зон при помощи гелей с гиалуроновой кислотой подходит пациенткам от 18 лет. Уколы нельзя колоть беременным. Кроме того, от них лучше воздержаться после родов – во время кормления младенца грудью», — сообщает Меланя Маилян.

Противопоказания

  • индивидуальная непереносимость гиалуроновой кислоты;
  • сахарный диабет;
  • проблемы со свертываемостью крови;
  • кожные заболевания;
  • герпес;
  • вагинальные инфекции;
  • онкозаболевания.

Как проводится процедура

Чтобы процедура прошла без боли, слизистую и вход во влагалище обрабатывают антисептическими средствами, а затем — анестезией. Филлеры с гелем вводят в зону преддверия во влагалище тончайшей иглой. Перед пластикой важно на 24 часа отказаться от алкоголя. Также не рекомендуется принимать антикоагулянты.

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