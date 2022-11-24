Как применяют гиалуроновую кислоту в гинекологии

Мало кто знает, что омоложение кожи лица — не единственное «поприще» гиалуроновой кислоты. Ее активно применяют и в гинекологии — в коррекции деликатных зон. Это вещество есть не только в косметике, но и в нашем организме. Разобраться в тонкостях лечения и омоложения таким компонентом поможет врач-гинеколог, специалист эстетической медицины Меланя Маилян.
Меланя Маилян — врач гинеколог, специалист эстетической гинекологии.
Гиалуроновая кислота (гиалуронат, гиалуронка) — органическое вещество, которое в определенных пропорциях есть почти во всех клетках и тканях организма. Основная функция гиалуроната — копить влагу за счет удержания молекул воды и улучшать межклеточный обмен веществ. Этот эликсир красоты применяется в гинекологии как омолаживающий компонент. Расширяет объемы деликатных зон, придает тонус и «эластизирует» ткани в деликатных зонах.
Вещество, к слову сказать, «эксплуатируют» железистые клетки. Для чего? Чтобы вырабатывать смазку в вагине. От нее, как известно, зависит удовольствие и степень комфорта в интимной жизни.
«Филлеры с гиалуроновой кислотой снаружи разглаживают гениталии, так что после пластики женщины ощущают себя более красивыми. В то же время к ним возвращается вкус сексуальной близости», — говорит Меланя Маилян.
По словам врача, после родов у некоторых женщин появляется недержание мочи. Это происходит из-за ослабления мышц, и вследствие заболевания у женщин снижается чувствительность при половых актах. Впрочем, проблема решается легко. Введение гелей с гиалуронкой, к примеру, ликвидирует недержание без боли и стационарного лечения за 1 прием.
«Контурная пластика деликатных зон при помощи гелей с гиалуроновой кислотой подходит пациенткам от 18 лет. Уколы нельзя колоть беременным. Кроме того, от них лучше воздержаться после родов – во время кормления младенца грудью», — сообщает Меланя Маилян.
Чтобы процедура прошла без боли, слизистую и вход во влагалище обрабатывают антисептическими средствами, а затем — анестезией. Филлеры с гелем вводят в зону преддверия во влагалище тончайшей иглой. Перед пластикой важно на 24 часа отказаться от алкоголя. Также не рекомендуется принимать антикоагулянты.