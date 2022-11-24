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2 часа назад

Как определить, беременна ли пациентка, заглянув ей в рот

Газета.Ru

Cтоматолог рассказала, что может определить, беременна ли пациентка, просто заглянув ей в рот, пишет Daily Mail.

Как определить, беременна ли пациентка, заглянув ей в рот
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам врача, будущих мам выдают десна. Как объяснила стоматолог Сухмани Сингх, у беременных женщин, часто наблюдается гингивит - воспаление десен, которое вызвано гормональными изменениями.

"Десны становятся более воспаленными, чувствительными и склонными к кровотечениям", - объяснила специалист.

Для многих пользователей соцсетей слова Сингх стали открытием. Правда, многие женщины, у которых есть проблемы с деснами, признались, что после слов стоматолога задумались, не беременны ли они.

"Я теперь волнуюсь. Мои десны в некоторых местах напоминают воздушные шары, и мой дантист не сказал об этом ни слова", - написала одна из пользовательниц.

Здоровье,
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