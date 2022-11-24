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2 часа назад

Операция или коррекция: как избавиться от «косточки» на стопе

Мария Каткова
Зохиров Алишер Нобоваровичэксперт

Нередко женщины сталкиваются с деформацией стопы, когда на ноге появляется «шишка». Статистика показывает, что среди людей, которые сталкиваются с этой проблемой, 98% – женщины, и лишь 2% – представители мужского пола. Деформация стопы может доставлять неудобства при ходьбе и подборе обуви. О том, что делать для профилактики Hallux valgus, и как это лечится – «Рамблеру» рассказал травматолог-ортопед «СМ-клиники» Алишер Зохиров.

Операция или коррекция: как избавиться от «косточки» на стопе
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Почему появляется деформация стопы

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В первую очередь, на подобную деформацию стопы влияет наследственный фактор. Если у женщин в вашей семье была такая проблема, велика вероятность, что и вы с ней столкнетесь. Кроме того, деформации стопы способствует неправильно подобранная обувь. Стоит выбирать стельки с супинатором и носить силиконовый разделитель. Также выступающая косточка на стопе чаще встречается у людей с лишним весом, поэтому стоит следить за своей массой тела.

Почему у некоторых людей вырастает кость на пальце ноги

Раньше медицина была не так сильно развита, поэтому операции преимущественно убирали эстетическую проблему.

«Еще пару десятков лет назад вальгусную деформацию лечили неэффективно, поэтому пациенты не спешили ложиться “под нож”. Выступающую часть кости хирурги просто спиливали. Это не устраняло саму деформацию, а давало только эстетический эффект, поэтому проблема со временем возвращалась»
Зохиров Алишер Нобоварович
Зохиров Алишер НобоваровичВрач травматолог-ортопед, ведущий специалист «СМ-Клиника»

Что делать для профилактики деформации стопы

Если человек знает, что у него есть генетическая предрасположенность к появлению деформации стопы, то уже при первых признаках необходимо проводить ортопедическую коррекцию: подбирать правильные стельки, накладывать шины на ночь и носить удобную обувь. В таком случае формирование «шишки» и необходимость операции можно отсрочить.

«Однако при уже сформировавшейся деформации стопы единственный выход — операция. Если отказаться от нее, то деформация будет прогрессировать, и первый палец может начать находить на второй. Будут образовываться пролежни и могут появиться даже гнойные осложнения из-за того, что выступающая косточка натирается об обувь. Также возникают сложности в подборе удобной обуви, человек начинает меньше ходить и, соответственно, набирать вес»
Зохиров Алишер Нобоварович
Зохиров Алишер НобоваровичВрач травматолог-ортопед, ведущий специалист «СМ-Клиника»

Как проходит операция и реабилитация

Современная медицина предлагает различные методики, которые помогают бороться с деформацией стопы.

«Сегодня в арсенале врачей есть малотравматичные методики, современное оборудование и знания. Золотой стандарт при деформации переднего отдела стопы — это Scarf остеотомия (при умеренных и тяжелых формах) и Akin остеотомия (при легких формах деформации). Такие операции позволяют избавиться от дефекта, который при правильном образе жизни скорее всего больше не вернется»
Зохиров Алишер Нобоварович
Зохиров Алишер НобоваровичВрач травматолог-ортопед, ведущий специалист «СМ-Клиника»

Во время операции корректируется и закрепляется положение кости. При этом, период восстановления может занять до трех месяцев. Первые шесть недель необходимо ходить исключительно в специальной обуви. Спустя восемь недель можно подключать легкую физическую нагрузку, а более тяжелую — исключительно после восьми месяцев реабилитации. Врачи уверяют, что рецидив происходит в 20% случаев, и наиболее частая его причина – игнорирование врачебных рекомендаций.

«По статистике, частота рецидивов после операции — около 20%. Но эта частота связана с двумя моментами. Первый — насколько правильно выполнена операция. Второй — соблюдение ортопедического режима. Пациенту пожизненно рекомендуется носить ортопедические стельки, но, к сожалению, некоторые эту рекомендацию игнорируют. Если у человека есть наследственная предрасположенность, то без стелек стопа может снова деформироваться»
Зохиров Алишер Нобоварович
Зохиров Алишер НобоваровичВрач травматолог-ортопед, ведущий специалист «СМ-Клиника»
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