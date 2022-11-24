Операция или коррекция: как избавиться от «косточки» на стопе

Нередко женщины сталкиваются с деформацией стопы, когда на ноге появляется «шишка». Статистика показывает, что среди людей, которые сталкиваются с этой проблемой, 98% – женщины, и лишь 2% – представители мужского пола. Деформация стопы может доставлять неудобства при ходьбе и подборе обуви. О том, что делать для профилактики Hallux valgus, и как это лечится – «Рамблеру» рассказал травматолог-ортопед «СМ-клиники» Алишер Зохиров.
В первую очередь, на подобную деформацию стопы влияет наследственный фактор. Если у женщин в вашей семье была такая проблема, велика вероятность, что и вы с ней столкнетесь. Кроме того, деформации стопы способствует неправильно подобранная обувь. Стоит выбирать стельки с супинатором и носить силиконовый разделитель. Также выступающая косточка на стопе чаще встречается у людей с лишним весом, поэтому стоит следить за своей массой тела.
Раньше медицина была не так сильно развита, поэтому операции преимущественно убирали эстетическую проблему.
Если человек знает, что у него есть генетическая предрасположенность к появлению деформации стопы, то уже при первых признаках необходимо проводить ортопедическую коррекцию: подбирать правильные стельки, накладывать шины на ночь и носить удобную обувь. В таком случае формирование «шишки» и необходимость операции можно отсрочить.
Современная медицина предлагает различные методики, которые помогают бороться с деформацией стопы.
Во время операции корректируется и закрепляется положение кости. При этом, период восстановления может занять до трех месяцев. Первые шесть недель необходимо ходить исключительно в специальной обуви. Спустя восемь недель можно подключать легкую физическую нагрузку, а более тяжелую — исключительно после восьми месяцев реабилитации. Врачи уверяют, что рецидив происходит в 20% случаев, и наиболее частая его причина – игнорирование врачебных рекомендаций.