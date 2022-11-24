5 правил питания для стройности

Проблема лишнего веса актуальна для каждой девушки в любое время года. В погоне за фигурой мечты мы нередко изнуряем себя диетами и тяжелыми тренировками в спортзале. Врач-гинеколог Екатерина Волкова сделала неожиданное заявление: для того, чтобы хорошо выглядеть, надо забыть про слово «диета». Очень важно, чтобы ваше питание было сбалансировано, а ограничения стали умеренными.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Ниже будут перечислены основные правила питания для поддержания стройности фигуры.

1.Не отказывайтесь от любимой еды

Если вы не можете представить свой день без шоколада, то не стоит отказывать себе в удовольствии. Вместо того, чтобы съесть целую плитку, просто уменьшите количество употребляемого лакомства – так вы не навредите фигуре.

2.Забудьте про «модные» диеты

В последнее время в Сети появилось большое количество «специалистов», которые рекомендуют вам попробовать различные детокс-программы и разгрузочные дни. Помните, что у каждого действия есть противодействие, поэтому, если вы хотите, изменить свой режим питания, то следует обратиться за консультацией к профессионалу!

3.Добавьте в рацион больше сезонных фруктов и овощей

4.Научитесь управлять голодом и насыщением

Помните, что важно знать во всем меру: не стоит переедать, если вы уже испытываете сытость.

5..Сдайте анализы на дефициты питательных веществ

Если вы испытываете тягу к какому-то определенному вкусу, значит, - ваш организм посылает сигнал о проблемах со здоровьем.