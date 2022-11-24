Как похудеть к Новому году и сохранить хорошее самочувствие

Уже совсем скоро – самый долгожданный и волшебный праздник. Кто-то по традиции ходит в баню, а кто-то, мечтая увидеть своё лучшее «я» – подтянутое и стройное, начинает худеть. Однако в погоне за максимальным результатом важно сохранить здоровье и хорошее самочувствие. О том, как это сделать, рассказала Наталья Голушко, врач-диетолог, к.м.н., эксперт компании NL International.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Сколько можно?

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Прежде всего, встаёт вопрос – насколько можно похудеть за данный период. Вопрос непростой. Связан со многими факторами – мотивацией, количеством избытка веса, возрастом, полом, привычками в питании, состоянием здоровья и другими. И всё же, на какой результат мы можем рассчитывать и, в то же время, не навредить организму?

Как отмечает эксперт, месяц – хороший отрезок времени, чтобы сбросить 3-5 килограммов. Можно рассчитать и точнее. Так, в первые 5-7 дней идёт быстрый сброс за счёт выведения избытка жидкости и начала расщепления жиров подкожно-жировой клетчатки. В среднем, это минус 1-2 кг. Далее идёт планомерное снижение за счёт, в основном, жировой ткани и составляет 100-150 г в сутки. Это ещё минус 2-4 кг за 25 дней.

«Помните, если у вас избыточный 1 кг, то на 3 кг снизить вес вам вряд ли удастся. Если у вас 30 кг избытка, то потеря может быть и 5, и 6 кг, особенно, если резко повышается активность, то есть возрастает расход энергии и скорость обменных процессов за счёт правильно выстроенного рациона и физической нагрузки», – напоминает Наталья Голушко.

У кого-то быстрее уходят килограммы, у кого-то – сантиметры. Чтобы быстрее уходили объёмы – минимизируем в рационе всё, что держит воду: соль, сахар, большинство углеводов, в том числе, сокращаем каши, хлеб, фрукты. Добавляем – антицеллюлитный гель и массаж. Это позволит улучшить кровообращение, а значит, сделать более эффективным липолиз (расщепление жиров) в проблемных зонах.

От чего стоит отказаться?

Во-первых, это белый хлеб, булочки, десерты, крупы (манная, кукурузная, пшеничная, ячневая), соки и сладкие фрукты (виноград, бананы, мандарины), так как простые углеводы повышают уровень сахара крови, за счёт чего стимулируют выброс инсулина. Инсулин блокирует расщепление жиров, то есть блокирует процесс сброса веса.

Во-вторых, это колбасные изделия всех видов – лидеры не только по скрытым жирам, но и углеводам.

В-третьих, солёные и маринованные огурчики, помидорчики, перчики и т.п., которые содержат колоссальное количество соли и сахара. Они держат воду в организме, поэтому цифры на весах не будут радовать.

На что рекомендуем делать акцент в рационе?

Главные компоненты нашего рациона в данный период – это зелень (все виды листового салата, петрушка, укроп, руккола), овощи (капуста всех разновидностей, огурцы, помидоры, сельдерей, баклажаны, стручковая фасоль), рыба и морепродукты, нежирные сорта мяса (курица, индейка, говядина). Такой рацион богат не только белком, необходимым для похудения, но и важнейшими компонентами красоты – витаминами А, Е, С, омега 3 жирными кислотами. Также будут актуальны блюда из яиц, молочные продукты низкой и средней жирности (творог, кефир, йогурт, творожный сыр). Несколько раз в неделю можно включить в рацион субпродукты (печень, сердце, язык), овощи с высоким гликемическим индексом (морковь, свёклу, кабачок), фрукты, зернобобовые, крупы.

Как улучшить результаты?

Ценную поддержку в этом могут оказать функциональные продукты питания, сбалансированные по калоражу и составу БЖУ. В их число входят, прежде всего, коктейли Energy Diet Smart (Smart Go, Up2U, Carbo Light Cherry), а специально к Новому году компания NL International запустила лимитированную новинку – ED Smart Holiday Mix, праздничный набор, в котором собраны любимые вкусы ED Smart и ароматный новый коктейль «Имбирный пряник». Микс представлен в красивой новогодней упаковке, такой набор может стать отличным подарком как для себя, так и для друзей или коллег.

Диетолог предлагает представить процесс похудения как забег, который включает две дистанции – спринт и марафон. «Спринт» – это быстрое похудение, заметный результат от которого можно увидеть уже через несколько дней. Задача состоит в том, чтобы максимально мощно запустить процесс похудения – ускорить метаболизм и создать дефицит энергоресурсов.

Режим питания в период «спринта» (не более недели) – 3-4 приёма Energy Diet Smart, а также один полноценный приём пищи, который включает блюдо из овощей (желательно, белых или зелёных) и белка (мясо, птица, рыба).

«Что выбрать – обед или ужин, вы решаете сами. Я бы рекомендовала ужин, особенно, для людей, работающих в офисе. Тем более, у многих вечером обычно просыпается зверский аппетит», – отмечает Наталья Голушко.

Второй этап («марафон») обеспечивает основной сброс веса. Режим питания – это два приёма коктейля в любое удобное время и два основных приёма пищи. На протяжении всего периода похудения не стоит забывать про водный рацион – это 1-1,5 литра воды, при этом лучше пить постепенно и постоянно в течение дня глотками.

Эту программу можно «подстраивать» под индивидуальные особенности. Для кого-то, возможно, будет достаточно заменить один приём пищи функциональным коктейлем и сбалансировать рацион. Всё зависит от цели и желания. Также необходимо иметь в виду, что в случае каких-либо проблем со здоровьем любые изменения в рационе важно согласовать со своим лечащим врачом.

Как сохранить достигнутый результат?

Сохранить результат можно, наметив себе простые правила в питании на новогодние каникулы. Во-первых, важно предварительно обдумать и подготовить для себя «специальные» блюда, соусы и даже алкоголь. Здесь работает только ваша фантазия: лёгкие закуски и овощные салаты, оливье с домашним лёгким майонезом, морепродукты на горячее, шампанское брют с минимальным количеством сахара и пр.