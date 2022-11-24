Названы самые полезные овощи для женского здоровья

Женское здоровье — штука деликатная. Поэтому представительницам прекрасного пола надо особенно тщательно следить за своим самочувствием. Чтобы организм работал как часы, необходимо большое количество витаминов и минералов. Но не обязательно кормиться таблетками. Многие полезные вещества вы можете получить из самых обычных овощей, отметила акушер-гинеколог София Михеенко.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

«Одни из самых полезных овощей для женщин — бобы. Они содержат много кальция, меди, цинка, железа и фолата — природной формы витамина В9, необходимого для роста и развития кровеносной и иммунной систем», — рассказала «Газете.ru» гинеколог.

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Для женского здоровья полезен и картофель, который некоторые горе-диетологи вообще любят демонизировать наравне с хлебом. А ведь этот корнеплод насыщен калием и витаминами А, С, РР, В1, В2 и В6. Самую большую пользу имеет запечённый целиком картофель, потом идёт приготовленный в воде или на пару.

А вот жарить в масле картошку не нужно, отметила Михеенко. Потому что масло при жарке выделяет большое количество вредных веществ. Высокая температура, которая воздействует на маленькие кусочки картофеля, попросту уничтожает витамины.

Кроме того, женщинам нужно есть много листовой зелени. В ней есть фолат, витамин К, калий, магний, железо, кальций и витамины группы В, а также витамины C, E и бета-каротин. Прям целый набор красоты. Но для того, чтобы извлечь максимальную пользу, зелень нужно подготовить.

«Перед употреблением любую зелень лучше ненадолго замочить в воде и потом тщательно промыть. Так как зелень растёт на земле, на листьях, особенно где много складок, могут остаться яйца гельминтов. А получить вместе с витаминами порцию паразитов совсем не полезно», — отметила медик.

Капуста не только фигурирует в анекдотах про большую грудь, но и полезна для женского здоровья. В ней много витаминов А, В1, Р, К, В6, С. Капуста хороша в любом виде, а квашеная — ещё и отличный пребиотик, о чём писал ранее «Секрет».