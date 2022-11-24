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1 час назад

Диетолог Ионова раскрыла опасность чрезмерного потребления мандаринов на Новый год

Мира Маркина

Мандарины – традиционные фрукты на праздничном столе. Вот только злоупотреблять ими не стоит, предупредила в беседе с “Общественной службой новостей” диетолог Лидия Ионова.

Раскрыта опасность чрезмерного потребления мандаринов
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В цитрусовых содержится важный для организма витамин С. Однако его избыток может навредить здоровью. В период празднования Нового года, когда мандарины приобретаются килограммами, налегать на них не стоит, подчеркивает эксперт. Оптимальная ежедневная порция – от 200 до 400 граммов мякоти.

При переедании цитрусовыми человек может столкнуться с расстройством желудка, а также аллергической реакцией.

Диетолог раскрыла неожиданный способ избежать новогоднего переедания

Еще один фрукт, который может преподнести неприятный сюрприз – это грейпфрут. Он блокирует фермент печени цитохром P450, а также влияет на биоактивность многих распространенных препаратов.

Ранее “Рамблер” рассказывал о продуктах, которые подорожают к Новому году.

Здоровье,Лидия Ионова,
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